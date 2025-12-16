Hier können Sie spenden: Projekte von und für Reutlinger

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Adventszeit ist Spendenzeit. In Reutlingen gibt es viele Vereine und Organisationen, die in der Region oder in aller Welt das ganze Jahr über Gutes tun und die Unterstützung brauchen. Hier eine Auswahl, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Spendenprojekt »Kinder in Duschanbe«

In Tadschikistans Hauptstadt Duschanbe bedeutet Bildung Zukunft – doch für viele Kinder ist der Weg zur Schule oft beschwerlich. Über 150 bedürftige Schüler erhalten dank des Reutlinger Spendenprojekts an der Schule Nr. 89 jeden Tag ein warmes Mittagessen, Kleidung und Stiefel für den Winter - und damit die Chance, überhaupt am Unterricht teilnehmen zu können. Außerdem öffnet intensiver Deutschunterricht viele berufliche Perspektiven, auch in Deutschland. Der Erfolg ist sichtbar: Immer mehr Jugendliche bestehen das Deutsche Sprachdiplom und beginnen Ausbildungen oder Studiengänge in Deutschland.

https://www.reutlingen.de/partnerstaedte

Freiwilligenaustausch mit Bouaké

Das Diakonische Werk Württemberg ermöglichte seit 2016 den Austausch im Bundesfreiwilligendienst BFD zwischen den Partnerstädten Reutlingen und Bouaké. Zwischen 2016 und 2024 nutzten mehr als 25 junge Frauen und Männer aus Bouaké die Chance auf einen zwölfmonatigen Freiwilligendienst in Reutlingen in Einrichtungen wie der BruderhausDiakonie. Mit Unterstützung des Kulturamtes Reutlingen, des Städtepartnerschaftsvereins Reutlingen-Bouaké und der Partnerorganisation AREBO in Bouaké ist der jährliche Freiwilligenaustausch zu einer wichtigen Säule der Städtepartnerschaft geworden.

https://www.reutlingen.de/partnerstaedte

Patenschaft bei »Menschen ohne Ketten«

Um seine Partnerorganisationen in Burkina Faso und der Elfenbeinküste besser und nachhaltiger zu unterstützen, bietet der Verein, dessen Vorsitzender Rudolf Hausmann in Reutlingen sitzt, Projektpatenschaften an. »Menschen ohne Ketten« engagiert sich dort für psychisch erkrankte Menschen, die in psychiatrischen Zentren versorgt und behandelt werden. Viele Menschen mit psychischen Erkrankungen leben in den zwei Ländern isoliert, in Ketten, eingesperrt oder auf der Straße. Die psychiatrische Versorgung ist in ihren absoluten Anfängen.

https://menschenohneketten.de/

Behindertenhilfe für Äthiopien

Seit vier Jahrzehnten setzt sich der Reutlinger Verein für Menschen mit Behinderung in Äthiopien ein. Vor 40 Jahren wurde das Center for Mentally Challenged Children in der Hauptstadt Addis Abeba gegründet – eine Einrichtung, die für viele betroffene Kinder und ihre Familien Hoffnung und Perspektive bietet. Aktuell benötigt das Center einen neuen Schulbus – und ein Zaun, der um das großräumige Gelände gebaut werden muss.

https://eecmy-cmcc.net/

Oscar-Kalbfell-Stiftung

Eine qualifizierte Ausbildung überdurchschnittlich begabter Kinder soll nicht am geringen Familieneinkommen scheitern. Das war das Anliegen des ehemaligen Reutlinger Oberbürgermeisters Oskar Kalbfell, das er mit der anlässlich seines 70. Geburtstags gegründeten und nach ihm benannten Stiftung unterstützen wollte. Die 1968 ins Leben gerufene Stiftung hat laut Satzung zum Ziel, die »Ausbildung begabter Söhne und Töchter Reutlinger Familien mit geringem Einkommen« zu fördern. Jedes Jahr findet eine Kuratoriumssitzung statt, in der über die einzelnen Anträge auf Begabtenförderung entschieden wird. In den letzten Jahren konnten circa 30 Kinder, Jugendliche und Studierende eine Förderung erhalten.

www.reutlingen.de/kalbfellstiftung

Jugendwerk Reutlingen

Die gemeinnützige Stiftung betreibt vier stadtteilbezogene Jugendhäuser und ein zentrales Jugendcafé. Als erste Einrichtung wurde das Jugendhaus Bastille 1965 eröffnet, im selben Jahr folgte das Jugendhaus in Orschel-Hagen und 1977 das »Holzhaus« im Hohbuch, das 2001 einen Neubau erhielt. 1999 folgte das Jugendhaus im Ringelbach und im Jahr 2003 das zentrale Jugendcafé in der Innenstadt. Damit verfügt die Stiftung Jugendwerk über ein gut ausgestattetes Netz an offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen, welches die Sozialräume der Reutlinger Innenstadt nahezu abdeckt. Die Einrichtungen haben den Auftrag, die jeweiligen Sozialräume aktiv mitzugestalten und sich am Ausbau sozialer Netzwerke tatkräftig zu beteiligen.

https//:www.stiftung-jugendwerk.de

Projekt Kinderstiftung Szolnok

Conrad Dolderer, ehemaliger geschäftsführender Schulleiter der Reutlinger Grund-, Werk-, Real- und Sonderschulen, Schulleiter der BZN-Realschule und Stadtrat (FWV), hat die Unterstützung der Kinderstiftung Szolnok 1991 initiiert. In der Vorweihnachtszeit werden 400 bis 600 Pakete der Reutlinger Schulen, der Freien Evangelischen Schule Reutlingen und des Kindergartens »Hägle« Pfullingen nach Szolnok transportiert. Seit Dezember 2023 beteiligt sich die Stadtverwaltung Reutlingen. In Wohngemeinschaften der Kinderstiftung werden junge Menschen betreut, die ihre Eltern verloren oder aus verschiedenen Gründen keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern haben.

https://www.reutlingen.de/partnerstaedte

Integramus

Seit über 21 Jahren arbeitet der Reutlinger Verein Integramus daran, Brücken zwischen Menschen zu bauen - in Deutschland, Afrika und der Ukraine. Zum Schulanfang finanziert der Verein 250 Kriegswaisen in der ukrainischen Stadt Lwiw Lehrbücher. Zu Weihnachten bekommen die Kinder Geschenke. In Kenia werden 125 Waisen mit grundlegenden Dingen wie Kleidung, Mahlzeiten und Hygieneartikeln versorgt. Außerdem baute der Verein bereits Brunnen in 15 Dorfgemeinschaften.

http://integramus.de/

Stütze

Die Stiftung für psychisch kranke Menschen im Landkreis Reutlingen unterstützt Menschen mit einer psychischen Erkrankung aus dem Landkreis Reutlingen, wenn die eigenen Mittel und die Möglichkeiten zur Kostenübernahme durch andere Institutionen ausgeschöpft sind, zum Beispiel, indem sie den Kauf einer Brille ermöglicht oder eine unbedingt notwendige Zahn-Operation finanziert. Organisationen können auch Gelder für Projekte, wie zum Beispiel eine Gruppen-Freizeit, bekommen. Die Zuwendungen sind an Bedingungen geknüpft. Die Stiftung wurde 2018 vom Reutlinger Ehepaar Nikolaus und Ulrike Mantel als Treuhandstiftung unter dem Dach der Stiftung Diakonie Württemberg gegründet.

https://www.stiftung-diakonie-wuerttemberg.de/treuhandstiftungen/

Lebenshilfe Reutlingen

Unter dem Dach der Offenen Hilfen engagiert sich Baff (Bildung Aktion Freizeit Feste) für einen barrierefreien Alltag mit Angeboten für eine aktive Freizeitgestaltung für erwachsene Menschen mit Unterstützungsbedarf. Der Familien-unterstützende Dienst Feder berät und entlastet Familien und setzt sich für Teilhabe, Selbstbestimmung und Vernetzung ein. Das Kaffeehäusle bietet Begegnungsräume, Würdigung individueller Fähigkeiten und offene Türen für alle in einem Raum, der von Menschen mit und ohne Behinderungen getragen wird.

https://www.lebenshilfe-reutlingen.de/ (GEA)