Reutlinger Benefizaktion »Kunst und Gut« verkauft für 21.000 Euro Kunstwerke

REUTLINGEN. Bei der neunten Benefizaktion »Kunst und Gut« am Wochenende fanden 110 Kunstwerke einen Käufer. Dabei kamen insgesamt 21.000 Euro zusammen, von denen ein aufgestockter Betrag von rund 12.000 Euro als Spende an die Oskar-Kalbfell-Stiftung geht, die begabte Kinder aus einkommensschwachen Reutlinger Familien fördert. Von den 350 angebotenen Kunstwerken wechselten »erstaunlich viele Arbeiten von HAP Grieshaber den Besitzer«, berichtete Eckhard Raisch vom veranstaltenden Lions-Club Neckar-Alb, der sich »sehr zufrieden« über die Erlöse und die Resonanz zeigte: »Der Aufwand hat sich jedenfalls wieder gelohnt«, so der Lions-Club-Vorsitzende.

Eine weitere Aktion rief der Lions-Club eigens zu seinem 25-jährigen Jubiläum ins Leben, indem er den vom Dettinger Weingut Bächner erstandenen Bio-Sekt »Méthode Champenoise« bei der Vernissage zum Verkauf anbot. Von dem edlen »Blanc de Noir«-Tropfen wurden insgesamt drei Kisten verkauft und der Reutlinger Verein Wirbelwind für jede verkaufte Flasche mit 6,50 Euro unterstützt. (GEA)