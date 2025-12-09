17-Jährige fährt in Reutlingen nach Ausweichmanöver auf Pkw auf - Zeugen gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden am Montagnachmittag. Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine 17-Jährige auf ihrem Kleinkraftrad kurz vor 18 Uhr auf der linken Spur der Rommelsbacher Straße stadteinwärts unterwegs. Auf Höhe der Verlängerung der Marie-Curie-Straße wechselte ihren Angaben zufolge ein schwarzer Pkw von der rechten Spur aus nach links, weshalb die Jugendliche offenbar ausweichen musste und dabei auf einen vorausfahrenden VW auffuhr. Danach kam sie zu Fall. Aufgrund ihrer beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde die 17-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro. Der unbekannte schwarze Pkw war weitergefahren. Zeugen, die Hinweise auf den Wagen oder den Fahrer geben können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (pol)