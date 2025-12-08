Chance für Gründer: Das ist Reutlingens Strategie gegen den Ladenleerstand

Über Zeitungsannoncen, die Wirtschaftsförderung der Stadt, Online-Portale oder Aushänge an der Immobilie selbst - wie hier - versuchen Ladenbesitzer für ihre leer stehenden Geschäfte wieder Pächter zu finden.

REUTLINGEN. Wie viele andere Städte steht auch Reutlingen derzeit vor der Herausforderung zunehmender Ladenleerstände in der Innenstadt. Die Wirtschaftsförderung der Stadt und das Citymanagement der Stadtmarketing und Tourismus Reutlingen GmbH sehen darin jedoch nicht nur eine schwierige Entwicklung, sondern vor allem eine Gelegenheit, die Innenstadt neu zu denken und zukunftsfähig zu gestalten.

In den kommenden Wochen und Monaten werden sich beispielsweise in der Oberen Wilhelmstraße einige Veränderungen ergeben, die Gründe dafür sind recht vielfältig: Manche Geschäftsinhaberinnen und -inhaber verabschieden sich in den Ruhestand, andere schließen aus gesundheitlichen oder familiären Gründen ihr Geschäft oder ziehen in ein neues Objekt der Innenstadt. Viele Flächen sind bereits nachvermietet oder befinden sich in der aktiven Vermarktung. In den kommenden Monaten werden hier neue Konzepte Einzug halten, die das Angebot in der oberen Wilhelmstraße weiter bereichern. Für einige Flächen werden aber auch noch Nachmieter gesucht.

»Leerstände sind kein Stillstand, sondern bieten die Chance für Neues«, betont Markus Flammer von der städtischen Wirtschaftsförderung. »Frei werdende Flächen schaffen Raum für fehlende Angebote, kreative Geschäftsideen, innovative Nutzungskonzepte und lebendige Orte der Begegnung.«

Mit gezielten Maßnahmen unterstützt die Stadt daher neue Akteure und kreative Konzepte, die den Strukturwandel aktiv mitgestalten: Zum einen unterstützt die Wirtschaftsförderung neue, innovative Geschäftsideen, die es bisher noch nicht in der Innenstadt gibt, mit einem Mietzuschuss aus dem städtischen Existenzgründungsprogramm und zum anderen - und das ist ganz neu - haben diese Gründerinnen und Gründer die Möglichkeit - aus einem vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg bereit gestellten Treuhandvermögen - ein kleines Gründerdarlehen zu beantragen, das den Start in die Selbstständigkeit erleichtern soll.

»Unser Ziel ist es, die Reutlinger Innenstadt als vielfältigen, lebenswerten und modernen Stadtraum weiterzuentwickeln«, so die Wirtschaftsförderung. »Das Konsumverhalten der Menschen verändert sich weiterhin. Die Zeit der reinen Einzelhandels-Funktion der Innenstädte liegt hinter uns – künftig soll die Innenstadt noch stärker ein Ort zum Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Genießen und Verweilen sein.« Gemeinsam mit Eigentümerinnen und Eigentümern, dem Citymanagement und lokalen Initiativen arbeitet die Stadt daran, die freien Flächen nachhaltig zu beleben und neue Nutzungsideen zu fördern.

Insgesamt sprechen die Kennzahlen für die Reutlinger Innenstadt eine positive Sprache: Die Leerstandsquote in den zentralen Einkaufsstraßen Reutlingens liegt - abgesehen von den beiden großen Leerständen von GALERIA Kaufhof und Breuninger - weiterhin auf einem niedrigen Niveau, und die Passantenfrequenzen zeigen hohe, stabile Werte. Neue Projekte und die jüngsten Geschäftseröffnungen unterstreichen die Attraktivität der Innenstadt.

"Unsere Jahresgespräche mit rund 125 Unternehmerinnen und Unternehmern der Innenstadt seit dem Frühjahr 2025 zeigen, dass die Stimmung insgesamt positiv ist", berichtet Citymanagerin Yasmin-Miriam Maier. "In einer internen Auswertung bewerteten die Gewerbetreibenden den Standort Innenstadt im Durchschnitt mit einer stabilen und positiven Bewertung im guten Mittelfeld – mit Luft nach oben, aber auf stabilem Niveau. Das zeigt: Die Innenstadt bleibt in Bewegung – und das ist eine gute Nachricht für Reutlingen. "Die Innenstadt bleibt das Herz unserer Stadt – aber sie verändert ihr Gesicht. Diesen Wandel begreifen wir als Chance, Reutlingen gemeinsam zukunftsfähig zu gestalten und neue Impulse für ein lebendiges Stadtzentrum zu setzen." so Citymanagerin Yasmin-Miriam Maier.

Interessentinnen und Interessenten für den oben genannten Mietzuschuss und das Gründerdarlehen können sich an die Wirtschaftsförderung der Stadt Reutlingen wenden, entweder telefonisch unter 01721/303-2143 oder per Mail an gewerbeansiedlung@reutlingen.de.

Eigentümerinnen und Eigentümer von leerstehenden Ladenlokalen können ihr Mietgesuch auf dem Standortportal für Gewerbeimmobilien und Gewerbeflächen der Stadt Reutlingen ( www.reutlingen-gewerbeimmobilien.de) eintragen und auf Wunsch auch über die Plattform Leerstandslotsen nach passenden Nutzungen suchen lassen. Bezüglich der Nutzung der

Plattform Leerstandslotsen wenden Sie sich direkt an Herrn Dennis Zipperle von der Wirtschaftsförderung (07121/303-5699; dennis.zipperle@reutlingen.de). (pm)