Mit Hubschrauber: Große Suchaktion nach vermisster Person in Reutlingen erfolgreich

REUTLINGEN. Eine groß angelegte Suche nach einer vermissten Person in Reutlingen ist am Sonntagabend erfolgreich zu Ende gegangen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde zwischen 21 und 22 Uhr nach jemandem gesucht, der sich »möglicherweise in einer hilflosen Lage« befunden habe. Die Person war in einem psychischen Ausnahmezustand und drohte offenbar, sich selbst zu verletzen. Deshalb startete die Polizei eine umfangreiche Suchaktion.
»Es waren viele Einsatzkräfte der Polizei am Boden unterwegs«, sagte die Sprecherin. Auch Personenspürhunde kamen zum Einsatz. Ein Polizeihubschrauber unterstützte aus der Luft.
Abgesucht wurde ein größeres Gebiet zwischen Sondelfingen und Betzingen. Zudem prüften die Einsatzkräfte auch außerhalb der Stadt mehrere »neuralgische Stellen«. Der Aufwand lohnte sich: Die gesuchte Person wurde vom Rettungsdienst gefunden und leicht verletzt in eine Klinik gebracht. (GEA)
Hilfe in Krisensituationen
Die Agus-Selbsthilfegruppe für Suizidhinterbliebene in Hohenstein trifft sich einmal im Monat im Port-Gesundheitszentrum in Bernloch. Sie ist für alle Menschen aus der Region offen. Die Teilnahme ist kostenlos. Wer dabei sein möchte, meldet sich vorab telefonisch oder per E-Mail bei Vera Ebe (0162 6634116, hohenstein@agus-selbsthilfe.de). Einen persönlichen Eindruck machen können sich Interessierte auch am Mittwoch, 22. Oktober: Der Vortragsabend im Port von 19 bis 20.30 Uhr steht unter der Überschrift »Suizidale Krisen verstehen - Hilfe leisten - Hinterbliebene begleiten«. Den ersten Teil gestaltet Susanne Haid vom Arbeitskreis Leben, den zweiten Martha Wahl, zweite Vorsitzende des Bundesvereins Agus. Weitere Informationen zum Verein »Angehörige um Suizid (Agus)« gibt es unter www.agus-selbsthilfe.de. Dort finden sich Ratgeber, Podcasts, Seminare und mehr für Betroffene und Interessierte. Nicht nur Trauernde, sondern auch Menschen, die sich Sorgen um jemanden machen oder selbst in einer Lebenskrise stecken, berät der Arbeitskreis Leben (www.akl-krisenberatung.de). In Reutlingen und Tübingen gibt es Selbsthilfegruppen und die unterschiedlichsten Beratungsangebote für Menschen in Krisen - für Jugendliche genauso wie für Senioren, online, am Telefon oder persönlich. Wer in Not ist, bekommt am Telefon unter 07121 19298 (Reutlingen) und 07071 19298 (Tübingen) schnelle Erste Hilfe. Ein ausführliches persönliches Erstgespräch, sagt Susanne Haid, »ist innerhalb von zwei Wochen, meist aber schon in der ersten Woche möglich«. Das Angebot kann beispielsweise auch die schwere und teils lange Wartezeit bis zum Beginn einer Therapie überbrücken. (ma)