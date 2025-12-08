Mit Hubschrauber: Große Suchaktion nach vermisster Person in Reutlingen erfolgreich

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine groß angelegte Suche nach einer vermissten Person in Reutlingen ist am Sonntagabend erfolgreich zu Ende gegangen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde zwischen 21 und 22 Uhr nach jemandem gesucht, der sich »möglicherweise in einer hilflosen Lage« befunden habe. Die Person war in einem psychischen Ausnahmezustand und drohte offenbar, sich selbst zu verletzen. Deshalb startete die Polizei eine umfangreiche Suchaktion.

»Es waren viele Einsatzkräfte der Polizei am Boden unterwegs«, sagte die Sprecherin. Auch Personenspürhunde kamen zum Einsatz. Ein Polizeihubschrauber unterstützte aus der Luft.

Abgesucht wurde ein größeres Gebiet zwischen Sondelfingen und Betzingen. Zudem prüften die Einsatzkräfte auch außerhalb der Stadt mehrere »neuralgische Stellen«. Der Aufwand lohnte sich: Die gesuchte Person wurde vom Rettungsdienst gefunden und leicht verletzt in eine Klinik gebracht. (GEA)