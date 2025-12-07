Unbekannte bewerfen Mann in Reutlingen mit Flasche und Shisha: Ein Verletzter

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der Samstagnacht ist es in Reutlingen in der Innenstadt zu einer Körperverletzung gekommen. Gegen 00.10 Uhr teilte ein Klinikum über Notruf mit, dass soeben ein Patient mit Verletzungen vorstellig wurde. Der 30-jährige Verletzte wurde vor einer Shisha-Bar in der Albstraße von männlichen Personen mit einer Flasche und einer Shisha beworfen. Videoaufzeichnungen vom Tatgeschehen konnten sichergestellt werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. (pol)