Unfall im Reutlinger Scheibengipfeltunnel - 21.000 Euro Schaden

REUTLINGEN. Am Samstagvormittag kommt es aufgrund eines Verkehrsunfalles mit hohem Sachschaden zu einer mehrstündigen Sperrung des Scheibengipfeltunnels. Der 58-jährige Unfallverursacher geriet mit seinem Ford B-Max aus mutmaßlich medizinischer Ursache nach links in den Gegenverkehr. Hier kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Mercedes Sprinter eines 34-Jährigen.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes prallte der Ford daraufhin gegen die Tunnelmauer. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt, jedoch entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von circa 21.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der entstandenen Verschmutzungen wurde die Fahrbahn im Anschluss aufwändig mit einem Spezialfahrzeug gereinigt, bevor die Freigabe des Tunnels dann am Nachmittag erfolgen konnte. Neben der Polizei befanden sich der Rettungsdienst, die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei vor Ort. (pol)