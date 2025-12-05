Infos für den Narrenfahrplan: GEA sucht Fasnetstermine in der Region

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Narren und ihre Fans sind das vom GEA gewohnt: bevor die Session so richtig Fahrt aufnimmt, erhalten sie in der Zeitung, auf der Webseite und in den sozialen Medien einen ausführlichen »Narrenfahrplan«, einen Überblick über alle möglichen Fasnetstermine aus der ganzen Region. Erscheinen wird der zum Jahreswechsel, bevor am 6. Januar die ersten Vereine und Gruppen ihre Häs abstauben und sich in Position bringen für die närrische Zeit.

Damit der Terminkalender mit Umzügen, Kinder- und Hallenfasnetsveranstaltungen, Rathausstürmen und Altweiberpartys von Zwiefalten bis Rottenburg tunlichst komplett ist, ist der GEA auf die Mithilfe der Vereine, Zünfte und Freunde des närrischen Treibens angewiesen. Alle sind gebeten, ihre Events zu sammeln und spätestens bis Sonntag, 21. Dezember, per Mail an die GEA-Redaktion zu schicken: fasnet@gea.de. Aus der Mail sollte hervorgehen, wie der gastgebende Verein heißt, wie die Veranstaltung bezeichnet wird und wo sie an welchem Datum und zu welcher Uhrzeit beginnt. (GEA)