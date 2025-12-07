»Vom Himmel hoch, da komm ich her« – Reutlinger Höhenrettung an der Kinderklinik

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Vom Himmel hoch da komm ich her« – dieses Weihnachtslied wurde am vergangenen Samstag Realität, als Spiderman (Sven Wenzelburger) leibhaftig an der Wand der Reutlinger Kinderklinik hinunterkletterte und die Kinder hinter den Fenstern der Klinikzimmer begeisterte. Doch damit nicht genug: Anschließend schwebte der Nikolaus (Jochen Maier) auf seinem Schlitten (ohne Rentiere) vom Dach der Klinik an den Fenstern vorbei.

Wer nicht genau hinsah, erkannte auch nicht, dass der Schlitten an einem Stahlseil hing, das wiederum an einem riesigen Kran der Reutlinger Feuerwehr befestigt war. Während Spiderman und der Nikolaus schon damit begannen, am Boden Geschenke an die Kinder der mehr als 150 anwesenden Schaulustigen zu verteilen, schwebte noch ein Engel herbei: Niemand andere als die Chefärztin der Kinderklinik persönlich verbarg sich hinter diesem Rauschgoldengel.

Zunächst seilte sich Spiderman vom Dach der Kinderklinik ab. Foto: Norbert Leister

»Ich wollte mal was richtig Mutiges machen«, verriet Dr. Bianca Haase nach ihrer »Landung« im Innenhof der Klinik. Ihr gehe es blendend, trotz der Höhenangst, die sie zunächst bekämpfen musste. Doch sie dankte den Höhenrettern der Reutlinger Berufsfeuerwehr ebenso wie allen anderen Beteiligten für die aufsehenerregende Aktion, die von Dominik Taubmann als Einsatzleiter angeführt wurde.

Selbst Chefärztin Dr. Bianca Haase schwebte am Samstag vom Dach der Kinderklinik herunter. Foto: Norbert Leister

»Wir machen das jetzt das dritte Jahr in Folge, bundesweit sind es mittlerweile 60 Höhenrettungen, die diese Aktion an Kinderkliniken und Kinderhospizen durchführen«, betonten Michael Schumacher und Thomas Brecht von der Reutlinger Höhenrettung. Abschließend verteilten die Aktiven auf der Kinderstation Geschenke. »Es war so schön, die leuchtenden Kinderaugen zu sehen und die Kleinen wenigstens für einen Moment den Grund vergessen zu lassen, warum sie hier in der Klinik sind«, betonte Engel Dr. Haase. (GEA)