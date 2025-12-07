Es weihnachtet sehr, an Nikolaus noch mehr – Weihnachtsmärkte in Reutlinger Teilorten

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROMMELSBACH/BETZINGEN/SONDELFINGEN. Einmal mehr waren am Wochenende wieder Weihnachtsmärkte in den Reutlinger Ortsteilen: Drei Reutlinger Teilgemeinden nutzten den Vorteil, ausgerechnet am Nikolaustag ihre reichhaltigen Angebote feilzubieten.

In Rommelsbach lud die Stadtteilbibliothek bei einem Tag der offenen Tür zum Stöbern ein, zum Schmökern, aber auch zu einem Bücherflohmarkt sowie zum Basteln für Kinder. Natürlich wurde in der Ortsmitte das zahlreiche Publikum auch kulinarisch verwöhnt, zudem heizte die Lumpenkapelle der Narrenzunft kräftig ein.

Wem das dann doch zu laut wurde – ein bis zwei Stufen leiser musizierten Schülerinnen und Schüler der Grundschule sehr zur Freude ihrer Eltern, Großeltern und all der anderen Zuhörer. Selbst der Nikolaus hatte seine Freude daran und verteilte umso lieber seine Geschenke aus dem großen Sack. Wer an diesem Nachmittag nicht allein konsumieren wollte, konnte selbst aktiv werden: Beim Singen zusammen mit dem Sängerkranz Rommelsbach ging es sehr weihnachtlich zu.

Leckeres Stockbrot backen: Auf dem Weihnachtsmarkt Betzingen stand Verköstigung im Vordergrund. Foto: Jürgen Meyer Leckeres Stockbrot backen: Auf dem Weihnachtsmarkt Betzingen stand Verköstigung im Vordergrund. Foto: Jürgen Meyer

Weihnachtsmarkt auch in Betzingen: Dort wurde ebenfalls eine große Vielfalt an Weihnachtsgeschenken präsentiert in der Form von Kunsthandwerk, Selbstgebasteltem und in Selbstkreiertem in und um die Zehntscheuer herum. 30 Stände waren dort zu sehen und zu bestaunen in der besonderen Atmosphäre des vom Förderverein hergerichteten alten Gemäuers. Leckeres und Süffiges durfte natürlich nicht fehlen, der Musikverein spielte zudem auf und sorgte für das ganz spezielle weihnachtliche Ambiente. Wer wollte, konnte auch hier mitsingen.

Rund ums Bezirksamt: der Weihnachtsmarkt Sondelfingen Foto: Jürgen Meyer Rund ums Bezirksamt: der Weihnachtsmarkt Sondelfingen Foto: Jürgen Meyer

Ebenfalls am Samstag lockte der dritte Sondelfinger Weihnachtsmarkt rund ums Bezirksamt. Was dort geboten war? An verschiedenen Ständen wurde Selbstgebasteltes, Selbstgestricktes und Kunsthandwerk angeboten. Auch so mancher Besucher fand hier schon ein schönes Weihnachtsgeschenk.

Angebote für Kinder und Jugendliche sorgten in Sondelfingen für beste Unterhaltung beim jüngeren Publikum. Auch hier tauchte der Nikolaus auf – wie der das wohl wieder alles geschafft hat, an diesem 6. Dezember? Aber: Die Veranstalter des hiesigen Weihnachtsmarkts freuten sich über das rege Interesse, darunter die Vereine aus dem Ort, die Kindergärten, der Bezirksgemeinderat, der Jugendtreff Conti und andere mehr. Etwas ganz Besonderes gab es hier am Samstag obendrein: Das »Somu-Ensemble« gab ein Konzert in der Stephanuskirche, nur wenige Meter vom Weihnachtsmarkt entfernt. (GEA)