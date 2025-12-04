Für Kultur und Bildung: Kamino erhält 20.000 Euro von Bürgerstiftung Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Hier stehen 20.000 Euro«, sagte Kamino-Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Ulrich Bausch und zeigte auf die 55 neuen, gepolsterten Kinosessel im neuen, zweiten Saal des Kamino. Diese Summe wurde nämlich - Dank der Spende der Bürgerstiftung Reutlingen - in die Sitze investiert.

Eine Win-win-Situation

Als Dank ziert das Logo der Bürgerstiftung die bequemen Stühle. »Das war eine tolle Idee von Herrn Bausch, der mit einem Förderantrag zu uns gekommen ist. So ist es eine Win-win-Situation. Denn die Bürgerstiftung lebt von Bekanntheit«, sagte Dr. Hans Hammann, Vorstandsvorsitzender der Organisation. Schließlich besteht die Reutlinger Bürgerstiftung - im Gegensatz zu einigen anderen - ausschließlich aus Bürgern und finanziert sich vollständig aus Zuwendungen der Reutlinger Einwohner, wie Stiftungsratsvorsitzender Karl-Heinz Walter betont.

Seit der Gründung im Jahr 2002 unterstützte die Stiftung rund 300 Projekte mit einer Fördersumme von insgesamt knappen 800.000 Euro. In diesem Jahr wurden 36 Projekte mit circa 115.000 Euro gefördert - darunter eben auch das Kamino mit 20.000 Euro. Die Bürgerstiftung hilft Reutlinger Projekten und Einrichtungen, die im Interesse der Einwohner liegen. »Kultur und Bildung sind uns ein wichtiges Anliegen. Außerdem versuchen wir, nachhaltig zu fördern. Unsere Unterstützung des Kamino soll über Jahrzehnte tragen. Über den Zeitraum ist die Fördersumme dann auch gar nicht mehr so hoch«, meinte Dr. Gregor Völker aus dem Stiftungsvorstand.

Mehr Filme

»Ich freue mich, dass die Bürgerstiftung Verantwortung für Kultur und Bildung übernimmt. Das Kamino schafft mit dem kulturellen Angebot Lebensqualität und unterstützt durch Kooperationen mit Schulen und der Universität Tübingen die Bildung«, sagte Bausch. Mit dem neuen, zweiten Kinosaal soll das noch besser funktionieren. So gibt es die Möglichkeit, mehr Filme zu zeigen, die nicht dem Mainstream entsprechen, und Filme, die gut laufen, könne man einfach im zweiten Saal weiterhin zeigen. Mit dem Anbau können zukünftig auch noch mehr Zuschauer das Kamino besuchen.

In diesem Jahr wurde bereits ein neuer Besucher-Rekord aufgestellt: Rund 30.000 Gäste durfte das Kino begrüßen. »Diese Marke haben wir noch nie erreicht«, wusste Geschäftsführer Hasan Ugur. Der neue Vorstellungsraum wird am Samstag, 6. Dezember, bei einem Tag der offenen Tür präsentiert. Künftig wird wohl auch Karl-Heinz Walter regelmäßig dort Platz nehmen. Der Stiftungsratsvorsitzende verriet: »Ich habe schon Probe gesessen und mich nach meinem neuen Lieblingsplatz geschaut.« (GEA)