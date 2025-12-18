Polizei suchte in Reutlingen mit Hubschrauber nach Vermisstem

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mit mehreren Streifenwagen, Suchhunden und einem Polizeihubschrauber hat die Polizei am Mittwochmittag einen vermissten 50-Jährigen gesucht. Der orientierungslose und eingeschränkte Mann hatte sich gegen 14 Uhr aus einer betreuten Einrichtung in der Oberlinstraße entfernt. Nachdem der 50-Jährige durch Bedienstete nicht aufgefunden werden konnte, wurde die Polizei alarmiert.

Diese leitete sofort umfangreiche Suchmaßnahmen ein, bei denen auch ein Polizeihubschrauber im Stadtgebiet von Reutlingen und der Umgebung eingesetzt wurde. Gegen 20.30 konnte die gesuchte Person, nach deren selbstständigen Rückkehr an die Anschrift, dort wohlbehalten angetroffen werden. (pol)