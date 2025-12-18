Unfall führt zu Stau auf B28 in Richtung Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Auf der B28 in Richtung Reutlingen war am Donnerstagmorgen zeitweise kein Durchkommen. Der Verkehr staute sich in der Spitze fast bis zum Metzinger Doppelposten. Ursache ist ein Unfall, der sich um 7.35 auf Höhe der Brücke, die über die Bundesstraße führt, ereignet hat. Die Polizei geht von mindestens zwei beteiligten Fahrzeugen aus, beide mussten abgeschleppt werden.

Der Unfallhergang und ob ein weiteres Auto in die Kollision verwickelt war, sei noch unklar. Eine Person wurde leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrbahn war kurzzeitig voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Stand 9.15 Uhr konnte einspurig an der Unfallstelle vorbeigefahren werden. (GEA)