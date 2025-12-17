Landkreis Reutlingen: Neuer Zeitplan zur Verabschiedung des Doppelhaushalts

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nachdem die Verabschiedung des Doppelhaushalts 2026/2027 aufgrund neuer Informationen und Rahmenbedingungen verschoben wurde, steht mit einer Sondersitzung des Kreistags am 25.02.2026 ein neuer Termin zur Verabschiedung des Doppelhaushalts fest. Zuvor sind im Februar eine Informationsveranstaltung für alle Mitglieder des Kreistags und die Vorberatung in einer Sitzung des Verwaltungsausschusses geplant.

Bis zur Verabschiedung des Doppelhaushalts 2026/2027 durch den Kreistag und seiner Genehmigung durch das Regierungspräsidium Tübingen wird der Landkreis Reutlingen die gesetzlichen Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung anwenden. Dies ist eine gängige Praxis, sie wird auf verschiedenen Politikebenen eingesetzt. Die Landkreisverwaltung bleibt weiterhin handlungsfähig und kommt ihren gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen nach. Bereits initiierte Projekte und Maßnahmen können ebenfalls fortgeführt werden. Der Landkreis Reutlingen wird seiner Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern selbstverständlich auch weiterhin nachkommen. (pm)