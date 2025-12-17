Betrunkener pöbelt in Reutlinger Klinik Angestellte und Besucher an

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein sich aggressiv verhaltender Mann ist am Dienstagabend im Bereich des Reutlinger Klinikums am Steinenberg in Gewahrsam genommen worden. Das berichtet die Polizei. Der 53-Jährige hatte sich gegen 19 Uhr in bereits alkoholisiertem Zustand ins Innere der Klinik begeben, konsumierte dort weiter Alkohol und pöbelte Angestellte sowie Besucher an. Auch gegenüber den verständigten Polizeibeamten verhielt sich der Mann äußerst aggressiv und weigerte sich, das Gebäude zu verlassen, sodass dieser von der Polizei in Gewahrsam genommen werden musste. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Der Mann verbrachte daraufhin die Nacht im Ortsarrest des Polizeireviers Reutlingen. (pol)