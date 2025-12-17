Neuer Schulleiter der Reutlinger St. Wolfgang Schule feierlich ins Amt eingesetzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Tobias Litz wurde feierlich zum neuen Schulleiter der St. Wolfgang Schule ernannt. Die Feier im stimmungsvoll dekorierten Musiksaal wurde vom Grundschulchor mit dem Lied »Es gibt so viel Gutes!« eröffnet. Pfarrer Dangel von der Kirchengemeinde St. Lukas hielt die Grußworte und segnete Litz für seine zukünftige Arbeit. Er betonte die zentrale Bedeutung der Kinder für die Gesellschaft.

Nach einem weiteren mitreißenden Lied des Grundschulchors erläuterte Professor Dr. Matthias Gronover, der pädagogische Vorstand der Stiftung Katholischer Schulen, wie die Schule in den vergangenen Wochen – insbesondere während des Wasserrohrbruchs, der zu einer kurzzeitigen Schulschließung geführt hatte – gezeigt hat, dass Krisen gemeinsam bewältigt werden können. Er sprach über die vielfältigen Herausforderungen, denen ein Schulleiter täglich gegenübersteht. Gemeinsam mit dem Verwaltungsrat übergab er die Einsetzungsurkunde an den neuen Schulleiter.

Schulamtsdirektor Martin Fouqué vom Staatlichen Schulamt hob die langjährige, vertrauensvolle Partnerschaft zwischen der St.Wolfgang Schule und dem Schulamt hervor. In seiner Ansprache ermutigte er alle Beteiligten, diese Zusammenarbeit weiterhin zu pflegen und zu stärken. Vertreter der örtlichen Schulstiftung, des Schulwerks sowie des Elternbeirats überbrachten ebenfalls ihre Glückwünsche. Sie trugen ein eigens für die Gelegenheit geschriebenes Gedicht vor, das die Wertschätzung für den neuen Schulleiter und die Hoffnung auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit zum Ausdruck brachte. In seiner Einsetzungsrede stellte Litz die Kinder in den Mittelpunkt. Mit den Worten »Jeder Mensch ist Mittelpunkt der Erde« verdeutlichte er, wie wichtig es sei, an der St.Wolfgang Schule weiterhin eine Atmosphäre zu haben, in der Kindheit gelebt werden kann. Er betonte: »Hier darf und soll Kindheit stattfinden.« Schule sei nicht nur ein Lernort, sondern auch ein Ort, an dem Kinder sich frei entfalten und Erfahrungen sammeln können.

Ein besonderer Höhepunkt war der Besuch des Nikolaus, der den neuen Schulleiter begrüßte und mit allen Mitarbeitenden und Lehrern das Lied »Das ist unser Litz!« sang.

Die Einsetzungsfeier war geprägt von wertschätzenden Ansprachen, einer stimmungsvoll gestalteten Dekoration und einem regen Austausch beim anschließenden Stehempfang. Die positive Stimmung und die Vorfreude auf die kommende Zusammenarbeit waren bei allen Anwesenden deutlich spürbar. (eg)