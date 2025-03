Deutlich mehr Verkehrstote in der Region

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein trauriger Trend setzt sich fort: Die Zahl der Verkehrstoten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen ist im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen. 40 Menschen sind laut Verkehrsunfallbericht gestorben. Das entspricht einem Plus von 25 Prozent. 2023 gab es 32 Todesopfer. 2022 war mit 26 Toten noch der niedrigste Stand seit 20 Jahren verzeichnet worden. Die Zahl der Verkehrsunfälle in der Region ist im Jahr 2024 um 1,9 Prozent auf 33.967 gestiegen. Dieser Anstieg betrifft sowohl Sachschadensunfälle als auch Unfälle mit Personenschaden. Die meisten Unfälle gab es im Landkreis Esslingen mit 14.879. Es folgen die Kreise Reutlingen (8.922), Tübingen (5.532) und der Zollernalbkreis (4.634).

Tödliche Verkehrsunfälle nach Landkreisen

Mit einem Anstieg von fünf auf 17 hat sich die Zahl der tödlich Verunglückten im Landkreis Esslingen gegenüber 2023 mehr als verdreifacht. Allein sieben der insgesamt acht im Präsidiumsbereich getöteten Fußgänger verloren hier ihr Leben, dazu kommen zwei Autofahrer und eine Beifahrerin, drei Motorradfahrer und jeweils zwei Rad- und Pedelecfahrer. Im Landkreis Reutlingen hat sich die Zahl der Todesopfer von 13 auf neun verringert. Darunter befanden sich ein Autofahrer und zwei Beifahrer (eine Frau und ein Mann), drei Motorradfahrer, zwei Pedelecfahrer und ein Traktorfahrer.

Von fünf auf sieben ist die Anzahl der Verkehrstoten im Landkreis Tübingen gestiegen, darunter zwei Autofahrer und eine Mitfahrerin, ein Rad- und zwei Pedelecfahrer, sowie ein Motorradfahrer. Auf den Straßen des Zollernalbkreises starben sieben Menschen, zwei weniger als im Jahr 2023. Bei den Verunglückten handelt es sich um drei Autofahrer (zwei Frauen und ein Mann) und eine Beifahrerin, eine Fußgängerin, einen Pedelecfahrer und einen Motorradfahrer.

Unfälle mit Schwer- und Leichtverletzten

Die Zahl der Schwerverletzten sank um 5,4 Prozent auf 579 und erreichte damit den zweitniedrigsten Wert der letzten zehn Jahre. Besonders rückläufig waren die Zahlen im Landkreis Esslingen (-16,1 Prozent) und im Landkreis Tübingen (-7,1 Prozent). Im Zollernalbkreis sank die Zahl um zwei Prozent, während im Landkreis Reutlingen ein Anstieg von 9,6 Prozent registriert wurde. Die Zahl der Leichtverletzten blieb nahezu stabil und stieg um 0,4 Prozent auf 3.500.

Hauptunfallursachen

Die Auswertung der 13.067 über die reinen Kleinstunfälle hinausgehenden Unfälle ergab als Hauptunfallursachen 4.139 Mal Fehler beim Abbiegen, Wenden oder Rückwärtsfahren, gefolgt von 2.023 Vorfahrtsverstößen, 807 Fällen der überhöhten oder nicht angepassten Geschwindigkeit und 729 Abstandsverstößen. Mangelnde Verkehrstüchtigkeit (Alkohol/Drogen/Medikamente, medizinische Ursachen, Übermüdung) schlug 675 Mal zu Buche.

Überhöhte und insbesondere die nicht angepasste Geschwindigkeit spielt bei Unfällen nach wie vor eine bedeutende Rolle, heißt es in der Unfallbilanz der Polizei. So gehen ein Viertel der Unfälle mit Toten oder Schwerverletzten auf das Konto dieser Unfallursache, bei den 36 Unfällen mit tödlichen Folgen war in neun Fällen Geschwindigkeit ursächlich oder mitursächlich.

Die Zahl der alkoholbedingten Unfälle stieg nach einem Rückgang 2023 im vergangenen Jahr um 4,8 Prozent auf 462. In 43 Prozent der Fälle waren Personenschäden zu beklagen, ein Unfall endete tödlich. Unfälle unter Drogeneinfluss verzeichneten einen erheblichen Anstieg um 52,2 Prozent auf 102. Drei Menschen starben, neun wurden schwer und 43 leicht verletzt. In 80 Prozent der Fälle war Cannabis im Spiel.

Zweiradunfälle

Die Zahl der Unfälle mit motorisierten Zweirädern stieg um 1,8 Prozent auf 683 und erreichte damit einen Höchststand im Fünfjahresvergleich. Acht Motorradfahrer verloren ihr Leben. 122 wurden schwer und 398 leicht verletzt.

Fahrrad- und Pedelecunfälle

Die Fahrradunfälle sanken um 3,4 Prozent auf 1.318. Zwei Drittel dieser Unfälle wurden von Radfahrern selbst verursacht. Die Zahl der Todesopfer verdoppelte sich von fünf auf zehn, darunter sieben Pedelecfahrer. Schwer verletzt wurden 196 Radfahrer, davon 96 mit einem Pedelec. Die Zahl der leicht Verletzten stieg auf 955. Seit Jahren immer häufiger werden aufgrund ihrer wachsenden Beliebtheit auch die Unfälle mit Pedelecs, so die Polizei: 542 (+)9,1 Prozent waren es im vergangenen Jahr.

E-Scooter-Unfälle

Unfälle mit E-Scootern haben sich seit 2020 versechsfacht. 2024 wurden 136 Unfälle registriert (+27,1 Prozent). Bei 115 Unfällen wurden Personen verletzt, darunter 13 schwer und 94 leicht. 21 E-Scooter-Fahrer standen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss.

Fußgängerunfälle

Zwei Menschen sind im Juni bei einem Unfall an einer Ampel in Nürtingen ums Leben gekommen.

Die Zahl der Fußgängerunfälle sank leicht auf 359. Fünf Unfälle endeten für acht Menschen tödlich. Besonders tragisch war ein Unfall in Esslingen-Weil, bei dem eine Mutter und ihre zwei Kinder ums Leben kamen. Im Juni starben in Nürtingen zwei Frauen, die an einer Ampel von einem Auto angefahren worden sind. Die jeweiligen Strafverfahren gegen die beiden Unfallverursacher sind laut Polizei noch nicht abgeschlossen.

Unfälle mit Kindern

Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Kindern (bis 13 Jahre) sank um fünf auf 206. Zwei Kinder kamen bei dem Unfall in Esslingen-Weil ums Leben. Die Zahl der Schwerverletzten reduzierte sich auf 27, die der Leichtverletzten auf 226. Die Schulwegunfälle (6 bis 17 Jahre) reduzierten sich um elf auf 33. Zum zehnten Mal in Folge ware keine Todesopfer zu beklagen. Vier Schülerinnen und Schüler (2023: sieben) wurden schwer und 29 (2023: 39) leicht verletzt.

Unfälle mit jungen Erwachsenen

Die Unfälle mit jungen Erwachsenen (18–24 Jahre) gingen um 6,6 Prozent auf 2.204 zurück. Neun Menschen starben, darunter zwei junge Erwachsene. Schwer verletzt wurden 108, leicht verletzt 912.

Unfälle mit Senioren

Die Zahl der Unfälle mit Senioren (ab 65 Jahren) erreichte mit 3.017 einen neuen Höchststand (+2,9 Prozent). Wie 2023 starben 14 Senioren. 121 Senioren wurden schwer, 466 leicht verletzt.

Lkw-Unfälle

Die Zahl der Unfälle mit Lkw-Beteiligung stieg um 1,9 Prozent auf 1.189. Fünf Menschen starben, darunter ein Lkw-Fahrer. 36 wurden schwer und 255 leicht verletzt.

Unfallfluchten

Die Zahl der Unfallfluchten stieg auf 7.112 Fälle. In 135 Fällen war Alkohol oder Drogen im Spiel. 232 Unfallfluchten führten zu Personenschäden, darunter ein Todesopfer, 23 Schwer- und 234 Leichtverletzte. Die Aufklärungsquote lag bei 50 Prozent. (GEA)