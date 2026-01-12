Reutlinger Programmkino Kamino: Mehr Zuschauer und mehr Platz

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Jahr 2025 markiert einen wichtigen Wendepunkt für das Kamino. Als Jahr des Übergangs und der Expansion zeichnet es sich nach Angaben des Reutlinger Programmkinos durch eine deutliche Steigerung der Besucherzahlen (plus 15 Prozent) sowie durch die Eröffnung eines zweiten Kinosaals im Dezember aus. Damit bestätige das Kamino seine Rolle als zentraler kultureller Akteur im Bereich des Arthouse- und Programmkinos. 2025 verzeichnete das Kamino einen außergewöhnlichen Publikumszuwachs. Mit 33.502 Besuchern des Kamino und des Open-Air-Kinos stieg die Zahl deutlich im Vergleich zu 2024 mit 28.962 Besuchern. Diese positive Entwicklung sei auf eine vielfältigere Programmgestaltung sowie auf den Ausbau attraktiver Formate zurückzuführen, darunter Sondervorführungen, thematische Filmreihen und Kooperationen mit kulturellen Institutionen. Diese Angebote hätten es ermöglicht, ein breiteres Publikum anzusprechen und zugleich die Stammgäste weiter zu binden.

Ein Meilenstein: Bereits am 30. No-vember wurde die Marke von 30.000 Besuchern überschritten, noch vor der Eröffnung des zweiten Saals. Ein weiterer Höhepunkt des Jahres war die Eröffnung eines zweiten Kinosaals im Dezember. Diese Erweiterung trägt der wachsenden Nachfrage Rechnung und eröffnet dem Kamino neue programmatische Möglichkeiten. Sie erlaubt es, mehr Vorstellungen parallel anzubieten, eine größere Vielfalt an Filmen zu zeigen und das Profil des Kinos als Ort der filmischen Entdeckung weiter zu schärfen.

Wie in jedem Jahr gab es Filme, die beim Publikum großen Anklang fanden, während andere ihr Publikum nicht erreichen konnten. Die drei erfolgreichsten Filme waren »22 Bahnen«, »Die leisen und die großen Töne« und »Amrum«. Die drei Filme mit geringer Resonanz: »Oslo Stories«, »Yunan« und »Eternity«.

Die Französischen Filmtage verzeichneten 2025 die niedrigste Besucherzahl seit der Eröffnung des Kamino. Diese Entwicklung sei vor allem auf eine Programmierung zurückzuführen, die das spezifische Publikum des Kinos nicht ausreichend erreicht habe. Das Kamino verfüge über ein sehr eigenständiges Publikum, dessen Erwartungen und Sensibilitäten bei der Filmauswahl besonders berücksichtigt werden müssten. Die Italienische Filmwoche habe sich hingegen stabil erwiesen und erreichte eine vergleichbare Besucherzahl wie im Jahr 2024. (eg)