Reinigungskräfte im Kreis Reutlingen bekommen mehr Geld

Der Stundenlohn bei den Gebäudereinigern im Landkreis Reutlingen steigt.

Für die »saubersten Jobs« im Landkreis Reutlingen gibt es mehr Geld: Eine Gebäudereinigerin verdient ab Januar mindestens 15 Euro pro Stunde. Foto: IG BAU/TOBIAS SEIFERT
KREIS REUTLINGEN. Sie machen alles picobello: Rund 1.630 Reinigungskräfte sorgen im Landkreis Reutlingen für Sauberkeit in Büros, Klassenzimmern und im Krankenhaus. Seit Januar bekommen sie dafür mehr Geld: Der Stundenlohn für Reinigungskräfte steigt auf mindestens 15 Euro. Das teilt die IG BAU Südwürttemberg mit. Die Gebäudereiniger-Gewerkschaft beruft sich bei den Beschäftigtenzahlen auf Angaben der Arbeitsagentur.

»Wer Fassaden oder Fenster reinigt, bekommt jetzt sogar 18,40 Euro pro Stunde. Denn das ist der neue Mindestlohn für die Außenreinigung. Egal, wer wo saubermacht: Die neuen Lohn-Limits in der Gebäudereinigung sind das Minimum, das in der Gebäudereinigung bezahlt werden muss«, sagt Andreas Harnack von der IG BAU Baden-Württemberg. Alle 52 Gebäudereiniger-Unternehmen im Landkreis Reutlingen müssten sich daran halten. Auch eine Ausbildung im Gebäudereiniger-Handwerk lohne sich: »Azubis starten ihre Ausbildung mit 1.000 Euro im Monat. Im zweiten Ausbildungsjahr gehen sie mit 1.150 Euro nach Hause. Im dritten Jahr haben Gebäudereiniger-Azubis 1.300 Euro pro Monat im Portemonnaie«, so der Leiter der IG BAU Baden-Württemberg, Andreas Harnack. (eg)

