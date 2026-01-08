Unter Druck: Kritik von Hebammen aus der Region

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wie fänden Sie das, wenn Sie von einem Tag auf den andern für die gleiche Arbeit 20 Prozent weniger Lohn erhielten? Vor diesem Problem stehen seit 1. November 2025 viele Hebammen in Deutschland. Auch in der Region. Dabei betrifft der im April beschlossene neue Hebammenhilfevertrag allen voran Beleghebammen, also freiberufliche, die in Kliniken Geburten betreuen. Sie nutzen die Räume der Klinik, werden aber nicht als Angestellte bezahlt, sondern rechnen ihre Leistungen mit den Gesetzlichen Krankenkassen ab. Anders als in Nürtingen (Landkreis Esslingen) und Rottweil (Kreis Rottweil) arbeiten die Kliniken in Reutlingen und Tübingen bereits seit längerem mit fest angestellten Teams. Die betreffen die Änderungen deshalb nicht.

Das Helios-Klinikum in Rottweil aber sorgte jüngst für Schlagzeilen, da die elf Beleghebammen dort geschlossen ihre Verträge auf Ende März gekündigt haben. Begründung: Das neue Vertragswerk sei existenzbedrohend. Es regelt, welche Leistungen in welcher Höhe ihnen die Kassen erstatten. »Ich kann das verstehen«, sagt Isabella Shaw, die Reutlinger Kreisvorsitzende des Deutschen Hebammenverbands (DHV). Neue Zahlen der Abrechnungszentrale für Hebammen bestätigen: Die finanziellen Einbußen für Beleghebammen liegen seitdem bei durchschnittlich 20 Prozent.

Auswirkungen haben die aber auch auf andere freiberufliche Hebammen wie die Wannweilerin selbst. Shaw sieht den Hebammenhilfevertrag wie der DHV und der Bund freiberuflicher Hebammen in Deutschland (BfHD) kritisch. Der GKV-Spitzenverband machte schon Verbesserungsvorschläge, erst sollen die Neuregelungen aber bis 2027 gelten. Dann wird evaluiert. Isabella Shaw hat wenig Hoffnung, dass sich viel zum Besseren wendet.

»Im April 2024 sind die Sätze in unseren Uraltverträgen erstmals nach acht Jahren gestiegen«

Denn seit sie 2016 ihre Ausbildung begann, stagnierte bis 2024 die Vergütung. Damals stiegen »die Sätze in unseren Uraltverträgen« erstmals nach acht Jahren an, berichtet sie. Um fünf Prozent. »Dabei wird ständig alles teurer: unsere Material- und Fahrtkosten, Wasser, Mieten für Kursräume, Energiekosten und mehr.« Und die jüngsten Neuerungen bringen »zumindest für Beleghebammen nur Nachteile«. In der Wochenbettbetreuung könne man es »so oder so sehen«, sagt die Hebamme, die seit 2020 freiberuflich arbeitet. Nur eine von vier Rückmeldungen unter den 80 Kolleginnen im Kreis zum neuen Vertragswerk war positiv: Eine Hebamme stellte fest, »ich arbeite jetzt weniger umsonst als mit dem alten Vertrag«.

Kreiskliniken sind von Änderungen unberührt Die Kreiskliniken Reutlingen und das Klinikum am Steinenberg betreffen die neuen Regelungen von Hebammen und deren Vergütung nicht, teilt Kliniksprecher Christian Hirtz auf Nachfrage des GEA mit. Denn: »Alle Hebammen in Reutlingen sind festangestellt nach TVöD.« Zum Thema verminderte Vergütung von Beleghebammen »sehen wir genauso wie die Hebammen einen klaren Vorteil in unserer Struktur der Festanstellung«, die sich »für beide Seiten planbar und verlässlich« gestalte. »Wir sind stolz darauf, ein so großes Team von 30 Hebammen in den Kreiskliniken und damit zur Versorgung im Landkreis zu haben«, erklärt der Leiter Marketing - Public Relations der Kreiskliniken Reutlingen gGmbH und des Klinikums am Steinenberg. (dia)

Wer sich generell viel Zeit für jede einzelne Schwangere nimmt, profitiere, erläutert Shaw. Denn die Wochenbettbetreuung wird nun erstmals nicht pauschal, sondern nach Zeit bezahlt. Die Ohmenhäuser Hebamme Anne Dobler begrüßt die neue Fünf-Minuten-Taktung in der Schwangerschafts- und Wochenbettbetreuung. Allein: »Wenn im Späten Wochenbett alles super läuft und die Mütter keine Fragen haben oder Hilfe beanspruchen, ist der Besuch sehr kurz, meist etwa 15 bis 30 Minuten. Da verdiene ich gleich oder weniger wie vorher. Erst wenn wir 35 Minuten plus bei unseren Frauen sind, verdienen wir mehr als bisher.« Wer sich hingegen darauf eingerichtet hat, die Besuche möglichst kurz zu halten, hat Shaw zufolge Einbußen. Sie findet: »Wie in anderen Branchen sollte es entsprechend dem Inflationsausgleich in regelmäßigen Abständen eine Erhöhung der Abrechnungssätze geben.«

» Die Unterschrift der Frauen nach Telefonberatungen einzuholen, bedeutet viel Aufwand«

Der neue Vertrag honoriert nur noch telefonische Beratung - wenn das Telefonat mindestens fünf und höchstens zehn Minuten dauert. Alles, was über zehn Minuten hinausgeht, dürfen sie nicht mehr abrechnen. Für kurze, hilfreiche Auskünfte über SMS oder Whatsapp-Nachricht erhalten die Hebammen keine Vergütung mehr. Und die Telefonberatungen dürfen die Hebammen nur abrechnen, wenn sie dazu die Unterschrift der Frauen einholen. Das bedeute viel Aufwand, erklärt Shaw.

Dobler bestätigt: »Wir müssen hinfahren oder die Versichertenbestätigung schicken mit Rückumschlag. Dabei bekomme ich für fünf Minuten Telefonat 6,19 Euro und bei zehn Minuten 12,38 Euro.« Davon ginge dann an Porto schon mal 1,70 Euro wieder weg. Nicht zu vergessen: der bürokratische Mehraufwand, den sie in zusätzlicher unbezahlter Arbeitszeit leisten sollen. »Eine WA-Nachricht kann ich zur Not auch abends neben dem Kochen her schreiben«, sagt Isabella Shaw. »Ein Telefonat nicht.« Als Lösung bleibe nur: »Entweder keine Telefonberatungen mehr anbieten, dann leiden die Frauen. Oder sich die Abrechnung zu schenken, dann leidet die Hebamme.«

Dobler gibt darüber hinaus Rückbildungskurse. »Da ist das Problem, dass wir nur die Stunden abrechnen bei der Krankenkasse, wenn die Dame da ist und unterschreibt. Die Fehlstunden können wir nicht mehr als Privatrechnung stellen!« Dass es pro Kursstunde jetzt elf statt acht Euro gibt, wiegt den Verlust nicht auf, der entsteht, da sie für Fehlstunden keine Ausfallgebühr mehr erhält.

Shaw bietet aktuell keine Geburtsvorbereitungs- oder Rückbildungskurse mehr an. Zum einen, weil sie im März selbst ein Kind erwartet. Zum andern, weil auch dieser Teil ihres Berufs unter den neuen Vorgaben die Selbstausbeutung fördert: »Warum ist die Teilnehmerzahl pro Kurs auf zehn Frauen begrenzt?«, fragt sie. »Jedes Mal fehlen zwei bis drei. Wir müssen aber den Raum organisieren, die volle Miete bezahlen, den Kurs so vorbereiten, dass es für jede der Klientinnen passt.« Auch, dass sie beim Fernbleiben einer Schwangeren oder jungen Mutter dieser eine Privatrechnung schreiben konnte, fand sie nicht ideal. Besser wäre eine Pauschale pro Kurs.

»Hebammen im Kreißsaal müssen nun nebenbei minutiös dokumentieren, wann sie bei welcher Frau waren«

Dass die Vergütung für Beleghebammen nun nach vielen Jahren erhöht wurde, klingt gut. Dass die Neuerungen dem GKV-Spitzenverband zufolge die Eins-zu-eins-Betreuung bei der Geburt fördern sollen, auch. Aber der »Clou« ist der DHV-Kreisvorsitzenden zufolge, dass einer Hebamme der Zuschlag für Eins-zu-eins-Betreuung nur zusteht, wenn sie zwei Stunden vor und zwei nach der Geburt exklusiv für eine Frau und ihr Neugeborenes da ist. »Da habe ich eine Gebärende zum Beispiel sieben Stunden lang betreut, das Kind kommt dann aber erst in der nächsten Schicht zur Welt, dann gehen beide Hebammen leer aus«, erklärt die 36-Jährige, die zwischen 2021 und 2024 auch Hausgeburten begleitet hat.

Betreut eine Hebamme im Kreißsaal mehrere Gebärende zugleich, erhält sie nicht mehr jeweils 100 Prozent für die geleistete Arbeit, sondern für die erste Frau mit rund 59 Euro nur noch 80 Prozent der Stundenvergütung. Für die zweite 30 Prozent, für die dritte ebenfalls, aber für die darf sie generell nur noch eine Stunde abrechnen, und für die vierte gibt es gar nichts mehr. »Dazwischen muss ich minutiös dokumentieren, wann ich bei der einen Frau war und wann bei der andern.«

Zudem wurde der Zeitraum für Nachtzuschläge verkürzt. Statt zwischen 20 und 8 Uhr gibt es den jetzt nur noch zwischen 21 und 6 Uhr früh. Dem BfHD zufolge werden viele Kinder jedoch gerade in den Morgenstunden zwischen 6 und 8 Uhr geboren. Im ungünstigsten Fall hat sich eine Hebamme dann die ganze Nacht um die Ohren geschlagen, und das Kind kommt 10 Minuten nach 6 Uhr. »Geburtshilfe ist einfach nicht planbar«, sagt Isabella Shaw.

»20 Prozent der rund 600.000 Geburten jährlich in Deutschland nicht mehr zu betreuen wäre fatal«

»Wenn wir bei 20 Prozent der rund 600.000 Geburten in Deutschland im Jahr nicht mehr helfen können, wäre das fatal«, warnt die Wannweilerin. Alternative? Die Schwangeren wegschicken in eine andere Klinik? »Dort fallen dann mehr Geburten an, was zwangsläufig zu einer schlechteren Betreuung der einzelnen führt.«

Eine deutschlandweite Umfrage des DHV im vergangenen Sommer unter den 150 damals aktiven Beleghebammen-Teams zeichnete »ein klares und alarmierendes Bild«: 92,5 Prozent der 107 teilnehmenden Teams empfanden die Auswirkungen des neuen Vertrags auf ihre Arbeit als »sehr negativ«, die restlichen 7,5 als »eher negativ«. Knapp 50 Prozent wussten von Kolleginnen, die konkret planten, im nächsten halben Jahr aus der Geburtshilfe auszusteigen. Insgesamt sah der Verband die Arbeitssituation der Hebammen massiv gefährdet.

Für Janna Hufnagel, die in Aichtal seit 2023 mit »Amma« das erste Geburtshaus im Kreis Esslingen betreibt, sind die Konsequenzen noch nicht eindeutig. »Wir warten momentan mal ab, wie dann wirklich die Abrechnungen ausfallen«, teilt die stellvertretende Esslinger Kreisvorsitzende des Hebammenverbands mit. Der Belegkreißsaal in Nürtingen habe jedoch tatsächlich bereits wieder umgestellt auf ein Angestelltensystem. Die Leitende Hebamme Antje Buck bestätigt: Das Hebammen-Team ist seit Januar wieder bei den Medius-Kliniken angestellt. »Dafür sind wir sehr dankbar.«

Isabella Shaw bleibt dennoch optimistisch. Unter suche@hebammereutlingen.de haben sie und ihre Stellvertreterin im Kreisvorsitz, Svenja Niethammer, seit Neuestem einen Verteiler eingerichtet, über den sich Frauen ab der vollendeten 12. Schwangerschaftswoche melden können, die noch keine Hebamme gefunden haben. Grundsätzlich steht dazu das Verzeichnis unter www.hebammereutlingen.de zur Verfügung. Dass die Kreiskliniken Reutlingen im November einen Hebammen-Kreißsaal eingeführt haben, findet sie zudem »eine ganz tolle Sache!« (GEA)