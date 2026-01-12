»Russland wurde immer mehr ausgeschlossen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Am 3. Januar veröffentlichte der GEA zwei Leserbriefe von Herrn Prof. Mutschler und Herrn Mrotzeck zum Thema Ukraine, die man nicht unwidersprochen und ergänzend hinnehmen kann.

Ja, das beklagte Leiden und Sterben müsste beendet werden. Aber dann gleich mein erster Widerspruch. Wenn Herr Mutschler für Frieden durch Abschreckung plädiert, dann wäre das bestenfalls eine erzwungene »Waffenruhe«. Aber kein Frieden im gegenseitigen Einverständnis. Es gibt Fachleute die sagen: Um sich verteidigen zu können, reicht es aus, etwa ein Drittel der militärischen Stärke des Gegners vorweisen zu können. Aber, selbst nur der europäische Teil der Nato ist schon jetzt doppelt so stark bewaffnet wie Russland. Weitere Aufrüstung, gar verbunden mit dem Ziel der Kriegstüchtigkeit, ein Friedenssignal? Wohl kaum!

Frieden sichern durch Abschreckung? Im zwischenmenschlichen Bereich würde jeder normal denkende Mensch dies als absoluten Blödsinn bezeichnen.

Dass Aufrüstung auch beim politischen Gegner Bedrohungsängste auslösen oder verstärken könnten, das können sich leider viele Menschen hierzulande derzeit nicht vorstellen. Wir sollen eine Bedrohung sein? Wir, die friedliebenden Demokraten, eine Gesellschaft mit Werten? Dass wir im Kosovo beziehungsweise Serbien, im Iran, in Libyen, in Afghanistan und Syrien und derzeit Trump in Venezuela eingegriffen haben, das geschah alles nur zur Verteidigung unserer Freiheit. Haha!

Hierzu noch ein Hinweis auf die Brennpunktsendung der ARD zum Thema Venezuela vom 3. Januar. Es geht um die Eingriffe der USA in die Belange anderer Staaten.

Und noch zu einer weiteren Bemerkung von Herrn Mutschler: »Anscheinend wollen sie (die Ukrainer) lieber für ihre Freiheit und ihr Land kämpfen und sterben, als nach der (… ).« Wissen Sie, Herr Mutschler, wie viele Menschen die Ukraine nicht verteidigen wollen, sondern sie schon vor 2022 verlassen haben und wie viele dies seither erst recht tun? Wissen Sie, mit welch brutalen Methoden junge Männer in der Ukraine zwangsweise rekrutiert werden? Recherchieren Sie!

Was Herr Mrotzeck zum Thema »Handausstrecken« für Russland schreibt, ist nur in einem sehr engen Zeitraum richtig, mit zunehmender Zeitdauer wurde Russland immer mehr ausgeschlossen und Putin dämonisiert. Er schreibt unter anderem: »Mit der Machtergreifung durch Putin zum Jahreswechsel 1999/2000 war alles vorbei.« Der Herr sollte sich einmal die Rede Putins im Bundestag vom 25. September 2001 anhören, sie kann im Internet abgerufen werden. Was Minsk 2 betrifft, so streiten auch unsere sonst so einseitigen westlichen Medien nicht ab, dass auch die Ukraine das Abkommen nicht eingehalten hat.

Außerdem sollte man doch folgender Bemerkung von Frau Merkel erhöhte Aufmerksamkeit schenken: »Das Minsker Ab-kommen 2014 war der Versuch, der Ukraine Zeit zu geben«, die diese »genutzt (hat), um stärker zu werden«.

Wer den Krieg beenden will, der muss ihn beziehungsweise seine Ursachen auch kennen und verstehen. Er kann nur beendet werden, wenn wir die berechtigten Anliegen Russlands endlich zur Kenntnis nehmen. Dazu gehören nun mal der Nato-Einfluss auf die Ukraine und die Situation der russisch zugewandten Gebiete der Ukraine. Lächerlich ist es geradezu, wenn die Europäer in einen Waffenstillstandsvertrag Dinge aufnehmen wollen, wie Waffenstillstandsgarantien durch Soldaten aus dem Natogebiet. Das zu verhindern ist doch einer der Gründe Russlands für den Krieg. Wir sind doch nicht neutral, wir haben Interesse am Konflikt, wir sind doch Unterstützer der Ukraine. Wie soll Putin auch derartigen Schnapsideen zustimmen können?

Siegfried Kessler, Bad Urach