Wie dieser Reutlinger Professor hilft und Hoffnung gibt

REUTLINGEN. Die Welt ein kleines Stück besser machen: Wovon viele nur reden, das hat der Reutlinger Professor Dr. Gotthilf Hiller nicht nur mit seinem »Führerscheinprojekt« in die Tat umgesetzt. Für junge Flüchtlinge, die meist allein hier in Deutschland ankommen, bieten die Projekte ein Stück Familie. Der 81-Jährige wurde vor wenigen Tagen für sein außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet (wir haben berichtet). Eine Anerkennung für das, was der einstige Professor für Sonderpädagogik an der Pädagogischen Hochschule Reutlingen seit Jahrzehnten mit seiner »Alltagsbegleitung« in junge Menschen, viele waren Flüchtlinge, investiert.

Alltagsbegleitung, ein bürokratischer Begriff, dessen Inhalt weit über die Hilfe bei Alltags- und Rechtsfragen hinausgeht. Hiller begleitet die jungen Männer, hört zu und erfährt, wo der Schuh drückt, er hat Ideen, wie Probleme gelöst und bürokratische Hürden gemeistert werden können, und gibt den jungen Menschen, die in einer ihnen fremden Welt klarkommen müssen, Hoffnung und konkrete Perspektive. Dafür stellt er auch einen Teil seines Einkommens zur Verfügung. »Ich habe schon von Kindheit an von meinen Eltern gelernt, dass das Einkommen nicht allein uns gehört, sondern dass man davon auch abgeben und in wichtige Dinge investieren soll. Und das, obwohl meine Eltern einfache Leute waren, die nicht viel Geld hatten.« Diese Maxime gelte für ihn bis heute, sagt Hiller. Alles nur für sich zu behalten, das sei nicht seine Welt. Vielmehr wolle er Dinge kleinräumig, in seiner direkten Umgebung, anstoßen.

Die Idee brachte ihm zunächst Spott ein

2013 hat Hiller als Vorstandsvorsitzender des Freundeskreises der Hohbuch-Gemeinde das Mikrokredite vergebende »Führerscheinprojekt« ins Leben gerufen. Dafür hat er bei einer Stiftung und bei Freunden privates Geld eingeworben und selbst investiert. Eine Idee, die ihm anfangs nicht selten Spott einbrachte. »Viele haben mich gewarnt und gesagt, das Geld siehst du nie wieder.« Von wegen. Inzwischen hat Hiller zusammen mit seinen Mitstreitern über das Projekt fast 60 Führerscheine finanziert, der Wert beläuft sich auf 150.000 Euro. Die Kredite wurden fast komplett zurückbezahlt. »Das funktioniert wie eine Mini-Bausparkasse, nur dass eben keine Häuser gebaut, sondern Führerscheine erworben werden«, sagt Hiller. Die Rückzahlungsmoral der jungen Leute sei exzellent, hebt Hiller hervor. Auch deshalb, weil er an ihnen dranbleibe, sie begleite, sich für ihr Leben interessiere.

Gotthilf Hiller hat 1964 an der damaligen Pädagogischen Hochschule in Reutlingen sein Studium begonnen, studierte dann in Tübingen Pädagogik, Soziologie und Germanistik und promovierte. Als einer der jüngsten Professoren des Landes kam er an die Sonderpädagogische Fakultät in Reutlingen und unterrichtete dort 33 Jahre lang angehende Sonderschullehrer und Berufsschullehrer. Ein ganzes Berufsleben lang lagen ihm vor allem Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen am Herzen. Er wurde deren Tutor, begleitete sie, öffnete ihnen Wege in die Gesellschaft und somit Perspektiven. Eine Leitlinie, die sich bis heute fortsetzt. Von 1979 bis 1982 war Hiller zusammen mit seiner Frau in Kamerun in der Entwicklungshilfe tätig. Eine Zeit, die ihn zutiefst prägte, wie er betont.

Pädagogische Expertise

Von 2012 bis im vergangenen Jahr war Hiller Vorstand des Freundeskreises Hohbuch, ein Verein, der sich dem sozial-diakonischen Auftrag verpflichtet weiß. Hier konnte Hiller auch direkt an seine beruflichen Erfahrungen und pädagogischen Expertisen anschließen: die Begleitung von jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund. Seit der Fusion der Kirchengemeinden Hohbuch/Kreuzkirche ist der Verein eigenständig. »Die jungen Männer, die hierherkommen, können eine ganze Menge. Aber die brauchen verlässliche Kontakte, um hier starten zu können. Sie brauchen jemanden, der ihnen etwas ermöglicht und an ihnen dranbleibt.« Dazu gehören auch hin und wieder finanzielle Zuschüsse und Kleinstkredite. »Wenn die jungen Leute eine Ausbildung machen, dann brauchen sie spätestens mit dem Abschluss der handwerklichen Berufe auch einen Führerschein zum Gesellenbrief. Sonst bekommen sie nämlich keine Stelle.« Es sei schlichtweg unmöglich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln frühmorgens auf eine Baustelle auf der Alb zu gelangen, nennt Hiller als Beispiel. »Und da haben wir einfach nach einer Lösung geschaut.« Die Lösung hieß »Führerscheinprojekt« und läuft nun bereits seit mehr als einem Jahrzehnt. Ein Unterstützerkreis von rund 20 Leuten hat sich inzwischen um Hiller gebildet, der dieses Projekt sowohl finanziell als auch ideell mitträgt.

In seiner Arbeit mit den jungen Menschen steht Hiller immer wieder auch in Auseinandersetzungen mit Behörden, Betrieben und Jugendhilfeträgern, wie er erzählt. Natürlich müsse man die Geflüchteten versorgen und verwalten, aber es gelte doch auch zu sehen: »Auch diese jungen Menschen brauchen das Gefühl, dass jemand für sie da ist, der einen Plan hat und sich dafür einsetzt, dass aus ihnen was wird, der gemeinsam Wege mit ihnen geht, der mit standhält, der ermutigt und tröstet, das ist das Entscheidende. Und dieses Versprechen gibt die offizielle Pädagogik nicht mehr ab.« Es reiche eben nicht, nur zu verwalten und zu unterrichten, es gehe um den Aufbau von belastbaren Beziehungen.

Ein besonderes Läuferteam

»Wie wird man mit Anstand alt?«, diese Frage habe er sich schon seit Jahren gestellt, sagt Hiller. Luxusgüter, Kreuzfahrten, teure Urlaube, schnelle Autos, das alles ist nicht sein Ding. Vielmehr noch: es schreckt ihn ab. Freude bereitet ihm hingegen, wenn er seine früheren Schützlinge sieht, die in guten Berufen stehen und ihm heute noch dankbar sind. »Ich bin glücklich, wenn ich andere glücklich mache.« Das sei sein Lebensmotto und trage ihn gerade jetzt im Alter.

Sich mit nur einem Projekt zu begnügen, ist Hillers Sache nicht. Seit 2012 hat er auch das »Team Hiller« auf den Weg oder besser gesagt auf die Sportstrecke gebracht. Ein integratives Projekt junger Hobbyläufer mit Migrationshintergrund. Da wird nicht nur gelaufen, sondern auch geschwommen. Der passionierte Frühschwimmer Hiller hat sie einst morgens einfach ins Freibad mitgenommen. Eine Idee, die ankam. Zusätzlich hatte er dann zusammen mit Bekannten die Idee, das Läuferteam ins Leben zu rufen, das inzwischen bei vielen bekannten Langstreckenläufen in der Region, wie zum Beispiel dem Reutlinger Altstadtlauf, als »Team Hiller« an den Start geht. Rund 50 Läufer pro Jahr sind mittlerweile bei rund acht Rennen am Start. Der Sport ist eine Sache, das Miteinander nach dem Training die andere. Für die jungen Männer sei das wie eine große Familie, betont Hiller. Und resümiert: »Ich habe wirklich ein reiches und glückliches Leben.« (GEA)