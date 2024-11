Aktuell Ermittlungen

Nach Unfalltod eines 14-Jährigen bei Gomaringen: Was mittlerweile bekannt ist

Ein betrunkener Autofahrer soll an dem Unfall bei Gomaringen beteiligt gewesen sein, an dessen Folgen ein 14-jähriger Radfahrer am frühen Samstagmorgen gestorben ist. Was sonst noch bekannt ist.