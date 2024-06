Traktorfahrer wird bei St. Johann aus Kabine geschleudert und stirbt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag auf der Brunnenstraße ereignet. Ein 66-Jähriger war gegen 14.25 Uhr mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine mit einem Einachsanhänger auf der Brunnenstraße aus Richtung Sirchingen kommend unterwegs. Den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge löste sich vor der dortigen Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache die Ackerschiene, geriet in eine Traktorfelge und blockierte diese schlagartig.

In der Folge stellte sich der Traktor quer, prallte gegen eine Mauer und kippte um, wobei der Fahrer aus der Kabine geschleudert wurde. Dabei wurde der Mann so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen und zahlreichen Feuerwehrleuten vor Ort. Der Rettungsdienst war mit einem Notarzt und einem Rettungswagen angerückt. Zur Betreuung der Angehörigen war der Notfallnachsorgedienst im Einsatz. (pol)