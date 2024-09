Viele Motorradunfälle: Sirchinger gibt Tipps für Anfänger

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH-SIRCHINGEN. Die Sommerferien sind zu Ende und mit ihnen, so scheint es, auch der Sommer. Die Temperaturen sind stark gesunken, es regnete viel in letzter Zeit. Es gibt aber Prognosen für einen warmen »Altweibersommer« – dann werden auch wieder verstärkt einige Motorradfahrer die Gunst der Stunde für eine letzte Tour dieses Jahr nutzen. Doch Vorsicht ist geboten – nach wie vor gab und gibt es zahlreiche, teils schwere, Verkehrsunfälle. Der GEA befragte zum Thema Unfallprophylaxe Fahrsicherheitstrainer Rüdiger Meyer auf der Heyde.

»Unfall bei Pfronstetten: Motorradfahrer schwer verletzt«, »21-Jähriger verletzt sich bei Motorrad-Unfall (Donaustetten)«, »Zusammenprall reißt Motorrad in zwei Teile« oder »Fahrer (19) und Sozia (18) stürzen (Sirchingen)« – solche Meldungen sind zwischen Mai und Oktober häufig zu lesen.

Besonders wenn er von Unglücken in direkter Nachbarschaft liest (»Das tut mir in der Seele weh«), möchte der Sirchinger Meyer auf der Heyde tätig werden. »Das Beherrschen der Maschine und richtiges Kurvenfahren sind ein ganz wichtiger Bestandteil des Motorradfahrens«, weiß der 78-Jährige aus seiner Zig-Tausend Kilometer stammenden Erfahrung. Für ihn ist das Motorradfahren Teil der Lebensfreude: Kurven Wald, Natur, schöne Panorama-Aussichtspunkte – »das macht einfach Spaß« und der Spaß soll nicht durch einen Sturz oder ähnliches getrübt sein.

Mehr tödliche Unfälle

Ramona Döttling von der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit beim Polizeipräsidium Reutlingen meint: »In der Gesamtbetrachtung ist die Unfalllage in der Sirchinger Steige unauffällig. 2022 verstarb ein Motorradfahrer aufgrund einer inneren medizinischen Ursache, 2023 wurden acht Unfälle, einer davon mit Motorradbeteiligung erfasst«. Als Hauptunfallursachen nennt Döttling Verstöße gegen das Rechtsfahrgebot, nicht angepasste Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss.

Die Statistik der Polizei Baden-Württemberg weist als Hauptursache bei tödlichen Motorradunfällen ebenfalls zu hohe Geschwindigkeit auf (62 Prozent). Allgemein ging die Zahl der schwerverletzten Biker von März bis Oktober 2023 um 17,5 Prozent zurück, bei den tödlichen Unfällen stieg die Zahl der Opfer besonders bei den 30 bis 39-Jährigen von vier auf 13.

Meyer auf der Heyde: »Für die anderen mitdenken«

Meyer auf der Heyde hat als Zielgruppe nicht nur Fahranfänger, sondern Biker, die unter 5.000 Kilometer im Jahr auf dem Motorrad sitzen. In seinen Trainings wird in Zweier- oder Dreiergruppe gestartet. Der Sicherheitstrainer fährt hintenan und gibt anschließend Tipps für richtiges Bremsverhalten und Kurven-Anfahren: »Im Regelfall kommt das gut an, die Resonanz meist positiv«. Im Mai 2006 organisierte der ehemalige Rechtsanwalt in Bad Urach den ersten Motorradsicherheitstag, nun will er seine Fahrtechniktipps in der Schule bei den Jugendlichen, die den Leichtkraftrad-Führerschein machen, weitergeben.

»Bei Nässe sind Gullydeckel und Straßenmarkierungen sehr schmierig und sollten umfahren werden. In die Kurven sollte man mal nur mit Motorbremse versuchen einzufahren, also ein, zwei Gänge runterschalten – das ist wie ein Durchgleiten, das ist toll. Die Sitzposition wird nicht verändert, man bleibt weich in der Hüfte«, so der Motorradveteran.

Viele Faktoren spielen eine Rolle

Ebenfalls entscheidend für die Fahrsicherheit ist höchste Konzentration (»für die anderen mitdenken«) und die regelmäßige Kontrolle des Reifendrucks: »Schon 0,2 bar zu wenig machen viel im Kurvenverhalten aus«, weiß Meyer von der Heyde. Wenn diese Punkte berücksichtigt und zur Gewohnheit werden, ist viel gewonnen und man kann sich auf der Maschine sicherer bewegen. (GEA)