Motorradfahrer kracht auf Hanner Steige in die Leitplanke

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Ein 42-jähriger Motorradfahrer hat am Samstagmittag auf der Hanner Steige zwischen Bad Urach und Bleichstetten einen Verkehrsunfall erlitten. Wie die Polizei mitteilte, fuhr er gegen 13.20 Uhr die Straße in Fahrtrichtung Bad Urach und stürzte mit seinem Motorrad der Marke Honda vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers in einer nach links verlaufenden Haarnadelkurve. Dabei krachte er in die Leitplanke.

Der 42 -Jährige erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen und musste durch den verständigten Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Sachschaden an seinem Motorrad beläuft sich auf etwa 500 Euro. Der verletzte Motorradfahrer kümmerte sich selbstständig um die Abholung des beschädigten Kraftrads durch einen Bekannten. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht. (pol)