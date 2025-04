Bad Urach blühte auf und lockte unzählige Besucher in die Innenstadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Kaum hat der Winter Adieu gesagt, blühte Bad Urach am Sonntag im wahrsten Sinne des Wortes auf: Das gleichnamige Fest lockte unzählige Menschen in die Innenstadt, die bei strahlendem Sonnenschein und kühlen Temperaturen über den Marktplatz und durch die angrenzenden Straßen flanierten. Dafür mussten sie viel Zeit mitbringen, denn an den Ständen gab’s eine große Auswahl an schönen und wohlschmeckenden Dingen, an anderen jede Menge Informationen. Und, was auch noch möglich war: Man konnte einkaufen, die Einzelhändler hatten nämlich ihre Türen geöffnet. Wer Glück hatte, fand sogar einen freien Platz in den Außenbereichen der Cafés und Gaststätten.

»Bad Urach blüht auf« hieß das Motto des Festsonntags und so gab’s selbstverständlich auch Pflanzen zu kaufen, oder konnte man sich beim Landschaftsgärtner ein Bild darüber machen, wie ein Garten aussehen könnte. Kein Frühlingsevent ohne Stände mit Köstlichem aus der Region von Destillaten über Säfte bis hin zu Wurstwaren und Käse. Wer Nützliches für Küche und Haushalt brauchte, wurde ebenso fündig wie diejenigen, die Wärmendes in Form von Schaffellen brauchten. Klar, dass es auch genug zu essen gab: Viele genossen die erste Freilift-Rote der Saison oder bissen in ein schmackhaftes Fischbrötchen.

Interesse an der Gartenschau 2027

Sehen und gesehen werden hieß für die Besucher aus Bad Urach und Umgebung die Devise. Gerne standen die Besucher für ein Schwätzchen oder mehrere zusammen. Die Gäste von weiter her ließen sich durch die Innenstadt treiben und nicht wenige blieben an dem Infostand der Gartenschau stehen – jetzt schon zeichnet sich ein großes Interesse an der Veranstaltung ab, die 2027 stattfinden wird. Direkt neben dem Gartenschau-Team hatte sich die jüngst gegründete Strickerilla-Gruppe platziert, die über ihre Aktion informierte: An der Strecke vom Gartenschaugelände bis zum Markplatz werden Laternen, Brückengeländer und mehr mit gestrickten oder gehäkelten Blumen und Blüten geschmückt. Die bereits gefertigten und ausgelegten Exemplare begeisterten, waren aber unverkäuflich. Das mussten die Vertreterinnen der Gruppe immer wieder deutlich machten. Dafür warben sie aber intensiv um Unterstützer, die sich gerne mit Handarbeiten am Projekt beteiligen können.

Erstmals auf dem von Bad Urach aktiv organisierten Frühlingsevent war der Lernort Natur vertreten, Jäger und Jägerinnen aus der Region sprachen vor allem Kinder mit ihren Spielen und Ausstellungsstücken rund um die Tiere im Wald an. Doch auch viele Erwachsene zeigten sich am Thema interessiert, beim gelegentlichen Jagdhornblasen hörten Jung wie Alt aufmerksam zu. Besonders lange war die Schlange am Imbiss mit den Roten aus Wild und den Wildsteaks. Das sei mal was ganz anderes, war unter den Anstehenden immer mal wieder zu hören, und gemundet hat es ihnen dann allemal. (GEA)