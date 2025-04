Gegen Kopf geschlagen: 19-Jähriger in Bad Urach von Gruppe Jugendlicher angegriffen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Ein Heranwachsender ist am Montagabend in der Bad Uracher Innenstadt angegriffen und verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Der 19-Jährige war gegen 21.30 Uhr zu Fuß in der Stuttgarter Straße in Richtung Altstadt unterwegs. Auf Höhe einer Bar wurde er von einer Gruppe Jugendlicher, von denen einer auf einem E-Scooter unterwegs gewesen sein soll, eingeholt und körperlich angegangen, sodass der 19-Jährige zu Boden stürzte. Im weiteren Verlauf forderten die Täter ihn auf, seine Wertsachen auszuhändigen. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, schlug einer der Angreifer mit einem bislang unbekannten Gegenstand gegen den Kopf des Geschädigten. Da er sich weigerte, entfernten sich die Täter im Anschluss in Richtung Marktplatz.

Der Heranwachsende begab sich anschließend zu einem Freund, der die Polizei verständigte. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der 19-Jährige musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Täter sollen etwa 14 bis 18 Jahre alt und zirka 170 bis 175 cm groß gewesen sein. Sie hatten dunkle Bekleidung an. Der Wortführer trug zudem eine Basecap. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (pol)