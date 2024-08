Unfall auf Sirchinger Steige: Motorradfahrer und Mitfahrerin schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber flog die verletzte Mitfahrerin in eine Klinik. (Symbolbild)

BAD URACH. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagabend auf der Sirchinger Steige ereignet. Ein 19-Jähriger war laut Polizei gegen 20.40 Uhr mit einer Honda auf der L 249 in Richtung Bad Urach unterwegs. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve kam der junge Mann vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu Fall. Im Anschluss rutschten er und seine 18-jährige Sozia sowie seine Maschine auf die Gegenfahrbahn und prallten frontal gegen den BMW X2 eines 66 Jahre alten Mannes.

Hierbei geriet die Heranwachsende unter den Pkw und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der 19-Jährige zog sich ebenfalls schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

30.000 Euro Schaden

Der BMW-Lenker sowie seine 61 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Da eine größere Menge an Betriebsstoffen ausgelaufen war, kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei an die Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge und der Straßenreinigung musste die Sirchinger Steige bis kurz vor 23 voll gesperrt werden. (pol)