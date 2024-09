Zwiefalter Steige nach Motorradunfall eine Stunde gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ZWIEFALTEN. Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der Zwiefalter Steige am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Der 21-Jährige befuhr die B 312 von Gauingen kommend in Richtung Zwiefalten und stürzte mit seinem Motorrad selbstverschuldet in einer scharfen Linkskurve. Im Anschluss rutschte das Kraftrad noch in eine Leitplanke. Durch den Sturz erlitt der 21-Jährige schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und der Beine, weswegen er noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt werden musste. Im Anschluss wurde er durch den Rettungsdienst in eine Klinik abtransportiert. An der Yamaha entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Mehrere Bekannte, die gemeinsam mit dem Verletzten unterwegs waren, versorgten das beschädigte Motorrad selbstständig, sodass es nicht abgeschleppt werden musste. Die Zwiefalter Steige musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 16 Uhr voll gesperrt werden. (pol)