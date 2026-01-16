Metzingerin Lissy Korac und Bachelor David Jackson sind ein Paar

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Doch noch ein Happy End für Lissy Korac im Bachelor-Kosmos: Nachdem sie in der RTL-Datingshow 2024 nicht die große Liebe gefunden hatte, ist sie nun offenbar bei »Bachelor in Paradise« fündig geworden. Die 31-Jährige und David Jackson, Bachelor des Jahres 2023, machten ihre Beziehung in der Wiedersehensfolge öffentlich. Kurz darauf legten sie mit ersten gemeinsamen Fotos auf Instagram nach. Die Botschaft ist eindeutig: Das Paar existiert nicht nur im Reality-TV, sondern auch im echten Leben.

Zur Erinnerung: In der 2024 ausgestrahlten Staffel von »Die Bachelors« endete Lissy Koracs Reise im Halbfinale – trotz romantischem Dreamdate und gemeinsamer Nacht mit Junggeselle Dennis Gries. Ihre auffallend gelassene Reaktion auf den Rauswurf hinterließ offenbar Eindruck beim Produktionsteam. Die ehemalige Lehrerin, die inzwischen als Influencerin arbeitet, erhielt eine Einladung zu »Bachelor in Paradise«. In dem Format bekommen frühere Kandidatinnen und Kandidaten eine zweite Chance auf die Liebe: Sie leben gemeinsam auf einer Insel, gehen auf Dates – und verteilen Rosen.

David Jackson verteilte selbst bereits Rosen: 2023 war er Bachelor und entschied sich im Finale für Angelina Utzeri aus Albstadt. Nach der Show wurde jedoch bekannt, dass er stattdessen mit der Zweitplatzierten Lisa Mieschke zusammen war. Diese Beziehung endete im August 2024.

Zweifel an Lissy Korac und David Jackson

Lissy Korac kannte David Jackson schon vor »Bachelor in Paradise«. Die beiden hatten sich im realen Leben gedatet, der Kontakt verlief sich jedoch wieder. Zu groß war die Distanz zwischen Koracs Heimat Metzingen und Jacksons Lebensmittelpunkt in Dubai. Als sie sich im »Paradise« wieder näherkamen, sorgte das für Gesprächsstoff. Andere Kandidaten munkelten, zweifelten, unterstellten sogar Absprachen. Korac widersprach deutlich: »Es gab keine Absprache zwischen David und mir.« Sie habe zwar gewusst, dass auch Jackson angefragt war, als Paar seien sie aber nicht in die Show gegangen. »Ich war definitiv mit einem offenen Herzen dort«, sagte sie.

Zwar gab Korac auch anderen Männern eine Chance, emotional blieb sie jedoch stärker bei David – nicht zuletzt, weil er spürbar »mehr Initiative« zeigte. Am Ende standen beide vor der Entscheidung: Entweder sie verlassen die Show getrennt und erhalten dafür 10.000 Euro – oder sie gehen gemeinsam weiter. Sie entschieden sich ohne Zögern gegen das Geld und für ihre Gefühle.

Beziehung musste mehrere Monate geheim bleiben

In der Wiedersehenssendung stellte Moderatorin Frauke Ludowig schließlich die entscheidende Frage: Sind Lissy Korac und David Jackson auch nach der Show ein echtes Paar? Die Antwort kam wortlos – mit einem Kuss. »Wir haben uns danach regelmäßig gesehen«, berichtet Korac. Zweimal sei sie nach Dubai geflogen. »Das war richtig schön.« Eine Fernbeziehung soll es jedoch nicht bleiben. Langfristig, betonen beide, möchten sie an einem Ort zusammenleben.

Wie bei Datingshows üblich, mussten sie ihre Beziehung nach den Dreharbeiten mehrere Monate geheim halten – bis zum Ende der Ausstrahlung. Nun zeigen sie ihr Glück öffentlich auf Instagram. Die Reaktionen fallen überwiegend positiv aus, die Kommentarspalten füllen sich mit Glückwünschen. Auf den Bildern küssen sie sich, lachen in die Kamera, wirken gelöst. Dazu schreiben sie: »Die Reise im ‚Paradise‘ endet zwar – aber draußen geht sie gemeinsam weiter.«

Weitere private Einblicke gaben die beiden in einem YouTube-Video auf dem offiziellen Kanal von »Bachelor in Paradise«. Dort zeigen sie Koracs »rosa Reich« in ihrer Metzinger Wohnung. Jackson fühlt sich nach eigenen Worten »richtig wohl«. »Das Schwabenländle verbindet uns«, sagt Korac. Von Metzingen seien es nur 35 Autominuten zu Jacksons Eltern nach Stuttgart.

Auch über ihre gemeinsame Zukunft sprachen sie. »Wir wollen zusammen an einen Ort, wo es ein bisschen wärmer ist als in Deutschland«, sagt Korac. Spanien oder Portugal können sich beide gut als Lebensmittelpunkt vorstellen. Selbst über eine Hochzeit haben sie bereits gesprochen. Die 31-Jährige hat klare Vorstellungen: heiraten am Meer oder in einer Burgruine, mit rosa Rosen im Brautstrauß. »Ich fühle mich fast schon verlobt«, sagt sie. Den Ring, den Jackson ihr im Finale von »Bachelor in Paradise« an den Finger steckte, hat sie seitdem nicht mehr abgelegt. (GEA)