Bagger reißt Gasleitung in Metzingen auf: Wohnhäuser geräumt

METZINGEN. Im Wohngebiet Metzinger Haugenrain ist es am Mittwochvormittag zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gekommen, nachdem bei Baggerarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden war. Eine Baufirma war auf einem Privatgrundstück mit Erdarbeiten beschäftigt, als der Bagger die Leitung traf und Gas unkontrolliert austrat.

Beim Eintreffen der Feuerwehr waren deutlicher Gasgeruch und Strömungsgeräusche wahrnehmbar. Die Einsatzkräfte sperrten den Gefahrenbereich sofort weiträumig ab und führten erste Messungen durch. Gleichzeitig wurde ein umfassender Brandschutz eingerichtet. Drei angrenzende Wohnhäuser mussten vorsorglich evakuiert werden.

Keine Verletzten, schnelle Reparatur

Die Stadtwerke Metzingen trafen wenige Minuten später ein und konnten die Gasleitung schnell abdichten. Nach erneuten Messungen, die keine erhöhte Gaskonzentration mehr ergaben, durften die Bewohner in ihre Häuser zurückkehren.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Metzingen mit 25 Feuerwehrkräften und fünf Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen sowie mehrere Streifenwagen der Polizei Metzingen. (eg)