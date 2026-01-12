Einbruch in zwei Metzinger Kindergärten

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. In zwei Metzinger Kindergärten ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden.

In der Zeit von Freitag, 14.30 Uhr, bis Montag, 7.15 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in den Kindergarten in der Neugreuthstraße ein. Im Inneren wurden eine Tür und Schränke aufgebrochen.

Mit demselben Modus Operandi gelangte ein Einbrecher in nahezu derselben Zeit in das Kinderhaus in der Kelternstraße im Stadtteil Neuhausen. Dort wurden ebenfalls eine Tür und mehrere Spinde aufgehebelt. Über das Diebesgut liegen noch keine konkreten Erkenntnisse vor. Durch die brachiale Vorgehensweise ist ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Metzingen die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Tatzusammenhang. (pol)