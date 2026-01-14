Popmusik trifft Klassik

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. »Von Mendelssohn bis Deep Purple« ist der Titel des Neujahrskonzerts am Samstag, 17. Januar, um 19 Uhr, welches die Schlesischen Kammersolisten Christoph Soldan (Klavier), Darius Zboch und Jakub Lysik (Violine), Joroslaw Marzec (Viola), Katarzyna Biedrowska (Violoncello) und Dawid Lewandowski (Kontrabass) in der Stadthalle Metzingen zu Gehör bringen.

Was entsteht, wenn ein klassischer Musiker Hits aus den 60er-Jahren für sein eigenes Kammerensemble arrangiert? Äußerst liebevoll komponierte Stücke, in denen der Zuhörer sowohl die Ohrwürmer der Popmusik als auch große klassische Musik wiedererkennt. So beginnt eines der Werke beispielsweise mit Tschaikowskys Streicherserenade, wechselt dann zu »Somebody to Love« von Queen und endet, indem es wieder zu Tschaikowsky zurückkehrt.

Die Schlesischen Kammersolisten sind eines der erfolgreichsten Streicherensembles Europas, das die Stimmführer der Schlesischen Philharmonie Kattowitz vereint. Die fünf ausgezeichneten Instrumentalisten konzertierten seit der Gründung 1993 in den bedeutendsten europäischen Musikfestivals. Und arbeiteten mit bedeutenden Künstlern zusammen, wie dem deutschen Pianisten und Dirigenten Christoph Soldan. Einlass und Bewirtung durch die Weingärtnergenossenschaft Metzingen ab 18 Uhr. Der Eintritt kostet 24 Euro, ermäßigt 20 Euro, VRM-Mitglieder und Konzertreihe-Abonnenten sind frei. Karten gibt es bei der Touristinfo Metzingen und an der Abendkasse. (eg)