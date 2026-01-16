Metzinger Pfarrer über die Lage in seiner Heimat: »Öl ist Segen und Fluch zugleich«

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. In Metzingen hat sich Pfarrer Rivas, der auf die wohlklingenden Vornamen Marco Antonio Rodriguez hört, mittlerweile gut eingelebt. Er leitet seit rund zehn Monaten die katholische Kirchengemeinde St. Bonifatius. Sorgen bereitet ihm allerdings die Situation in seiner Heimat Venezuela nach der Entführung des amtierenden Präsidenten Nicolas Maduro durch die US-Amerikaner.

»Ich darf nicht alles sagen, was ich gerne sagen würde, ich stehe auf einer schwarzen Liste der Regierung«, sagt Pfarrer Rivas. »Ob der frühere Präsident Hugo Chavez oder jetzt Maduro. Sie reden von Sozialismus, aber es ist der Kommunismus, unter dem meine Landsleute zu leiden haben.« Seine Familie wurde selbst Opfer, der Bruder starb, die Farm der Eltern wurde verstaatlicht. Augenblicklich lebt nur noch die Schwester in Venezuela. Viele Priester in Venezuela werden seinen Worten zufolge von der Regierung verfolgt. »Man muss aufpassen, was man sagt, die haben ihre Spione überall. Heutzutage ist es schwierig, dort zu leben und zu überleben.«

Als Wurzel allen Übels hat er das Öl ausgemacht. Bis zum Anfang des letzten Jahrhunderts war Venezuela ein armes Land, dann wurde 1917 Erdöl entdeckt. »Es ist Segen und Fluch zugleich, außerdem hielt damit die amerikanische Mentalität Einzug, bei der es nur noch um Geld geht.«

Ehemaliger Polizeiseelsorger

Er kennt augenblicklich die Hoffnung vieler seiner Landsleute, mit dem Eingreifen der Amerikaner werde alles besser. »Die Enttäuschung war sehr groß, dass Donald Trump von vorneherein María Corina Machado, die Friedensnobelpreisträgerin und Oppositionspolitikerin, als mögliche Nachfolgerin Maduros ausschloss und stattdessen Delcy Rodríguez die Regierungsgeschäfte führt, die zum bestehenden Machtkartell in Venezuela gehört.«

Geboren ist Marco Antonio Rodriguez Rivas in Venezuelas Hauptstadt Caracas, wo er 1992 an der Jesuitenuniversität das Lizenziat in Katholischer Theologie erwarb. 1989 erhielt er im Dom von San Felipe die Priesterweihe und wirkte dort auch als Vikar und Pfarrer. »Danach bin ich zum Bibelinstitut der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom gewechselt, habe in Kirchengemeinden als Priester mitgearbeitet«, erzählt der 61-Jährige. 1997 kehrte er als Polizeiseelsorger, Pfarrer und Dekan in seine Heimatdiözese San Felipe zurück. »Ich habe noch die besseren Zeiten Venezuelas erlebt, bevor Hugo Chavez 1999 an die Macht kam«, so der Metzinger Pfarrer.

»Es ist bitter, wenn der eigene Bauernhof verstaatlicht wird, wenn deine Träume enden, du dein Erbe verlierst und die im Recht sind, die die Waffen haben«, erinnert sich »Pfarrer Marco«, wie er von seiner Gemeinde genannt werden möchte, zurück. Das Bibelstudium brachten ihn auf Umwegen nach Deutschland. »Das Lesen von Quellen in deutscher Sprache ist wichtig«, sagt Rivas, »und so habe ich in Venezuela Deutsch gelernt.« Seine Lehrerin kam aus Baienfurt und hat ihn mehrfach gefragt, ob er nicht nach Deutschland kommen will als Priester: »Beim dritten Mal habe ich Ja gesagt«, erzählt er lachend. Und so kam Rodriguez Rivas zusammen mit seiner inzwischen verstorbenen Mutter nach Oberschwaben und wirkte als Pfarrvikar in Baienfurt und ab 2019 an der Basilika in Weingarten. Von dort ging es im April 2024 nach Metzingen, wo er die 18-monatige priesterliche Vakanz beendete.

Weniger Menschen treten aus

In der Sieben-Keltern-Stadt fühlt er sich richtig wohl: »Eine schöne Stadt, so multikulturell. Es ist wie eine Belohnung für mich, hier zu sein. Gott und meine Gemeinde sind mein Leben«, sagt Rivas ohne falsches Pathos.

Als Diener und Hirte will er hier wirken, mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und die Diaspora zusammenzuführen. Bildet doch die katholische Kirchengemeinde St. Bonifatius Metzingen zu-sammen mit den Gemeinden Riederich und Grafenberg und zwei muttersprachlichen Gemeinden eine Seelsorgeeinheit. Die Kroaten und Italiener in Metzingen und Umgebung bilden die beiden Ge-meinden mit Katholiken anderer Muttersprachen: »Sveti Nikola Tavelic« ist der Name der kroatischen und »San Bruno« die der italienischen. Insgesamt knapp 6.000 gehören zur katholischen Glaubensgemeinschaft.

Rivas sieht sich als Kommunikator, der die Menschen zusammenbringt, will kein Chef, sondern ein Bruder sein. Liebe und gegenseitiger Respekt sind für ihn die wichtigsten Voraussetzungen. »Wir sind hier eine lebendige Gemeinde mit vielen Gottesdiensten, Festen und anderen Veranstaltungen.«

Dennoch verschließt er nicht die Augen vor den Problemen der Kirche, angefangen beim Personal, über Kirchen die renoviert werden müssen bis zu Austritten der Gläubigen aus verschiedensten Gründen. Gott sei Dank sei die Zahl der Austritte in Metzingen geringer als der Durchschnitt, was ihm Mut macht, vor allem, wenn die geplanten Reformen greifen. Den neuen Papst Leo schätzt er sehr: »Er ist ein Mann voll Geduld und mit Frieden im Herzen, ganz wichtig in solch schwierigen Zeiten wie diesen.«

Seinem Venezuela, das er vielleicht nie wieder sehen wird, wünscht er »Versöhnung, Vergebung, Frieden und Gerechtigkeit«. (GEA)