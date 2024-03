Metzingerin Lissy Korac irritiert Bachelor Dennis Gries nach Rauswurf

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Für große Irritationen hat Larissa »Lissy« Korac bei Bachelor Dennis und wohl auch einigen Zuschauern gesorgt. Die Metzingerin wurde vom Junggesellen kurz vor dem Finale der Datingshow »Die Bachelors« nach Hause geschickt. Und das, obwohl die beiden zuvor ein traumhaftes Dreamdate hatten und die 29-Jährige danach wie seine neue Favoritin wirkte. Für die zweite Überraschung in der am Mittwochabend bei RTL ausgestrahlten Folge sorgte sie dann mit ihrer Reaktion auf das. »Das hätte ich so nicht erwartet«, sagte der fassungslose Rosenkavalier. Was war passiert?

Bei Lissy Korac »sprühen Funken«

Zunächst wirkten Lissy Korac und Dennis Gries bei ihrem Dreamdate bereits wie das neue Bachelor-Traumpaar. Ihr gemeinsamer Ausritt durch den Dschungel bis ins flache Wasser der Küste von Mauritius wirkte fast wie Szenen aus einem kitschigen Liebesfilm. Obwohl sie gestand, dass sie keine Pferde mag, weil sie als Kind fast von einer Kutsche überrollt worden wäre, sprang sie über ihren Schatten. »Für Dennis ist es mir das wert.« Noch romantischer wurde es beim anschließenden Picknick. Anders als bisher ergriff die meist schüchtern wirkende Metzingerin die Initiative und küsste den 30-Jährigen. Im Meer planschend küssten sie sich erneut innig. »Es sprühen Funken«, sagte sie breit grinsend.

Nach ihrem Ausritt auf Mauritus kommt bei Lissy Korac und Dennis Gries Romantik auf. Foto: RTL Nach ihrem Ausritt auf Mauritus kommt bei Lissy Korac und Dennis Gries Romantik auf. Foto: RTL

Dennis Gries schien auch angetan und lotete einige Beziehungs-Basics aus. Ob sie in einer Partnerschaft die Zügel in der Hand habe? »Ich bin niemand, der die Dinge nicht anspricht«. Der Bachelor gab zu, dass er gerne den Ton angibt. Ob er denn kompromissbereit ist, wollte sie wissen. »Es kommt darauf an.« Wegziehen aus seiner Heimat würde er zumindest vorerst nicht. In Kempten im Allgäu betreibt er zusammen mit seiner Familie ein Fitnessstudio. Deswegen würde er zuerst eine Fernbeziehung starten. Lissy Korac schien damit keine Probleme zu haben. In einem ersten Zwischenfazit ihres Dreamdates sagte sie, dass das Gespräch mit dem Bachelor an »vielen Stellen sehr passend« gewesen sei.

Bei einem Dinner ging der Bachelor mit seinen Fragen noch einen Schritt weiter. Ob sie in der Beziehung die Romantische sei? »Ich bin kreativ«, meinte die ehemalige Lehrerin. Ihr größtes Projekt sei ein Adventskalender für ihren Ex-Freund gewesen. Generell kümmere sie sich in einer Partnerschaft darum, »dass es dir und mir gutgeht«. Das Gespräch ging sogar so weit, dass beide über ihre Kinderwünsche sprachen. »Ich glaube, dass ich eine gute Mama wäre«, meinte die 29-Jährige. Er gab ihr uneingeschränkt Recht. »Ich könnte mir vorstellen, mit ihr noch einen Schritt weiterzugehen«, verriet er dem Produktionsteam nach dem Dinner - und lud sie zu einer gemeinsamen Nacht ohne Kameras im Hotel ein. Die Einladung nahm Lissy Korac »sehr gerne« an.

Für Bachelor Dennis Gries war der Morgen nach der gemeinsamen Nacht mit Lissy Korac »perfekt«. Foto: RTL Für Bachelor Dennis Gries war der Morgen nach der gemeinsamen Nacht mit Lissy Korac »perfekt«. Foto: RTL

»Wir sind uns natürlich ein bisschen näher gekommen«, verriet Lissy Korac. »Das war schön«, sagte sie sachlich. Dennis Gries wirkte dagegen richtig euphorisiert. »Die Nacht war ein Gamechanger«, schwärmte er. »Wir haben über unsere Gefühle gesprochen. Auf einer ganz anderen Basis. Dass das ganze so Fahrt aufnimmt, hätte ich nie gedacht. Das hat bei mir alles über den Haufen geworfen.« Die Kuscheleinheiten und das Frühstück im Bett fühlten sich für ihn wie der »perfekte Morgen« an. Schweren Herzens mussten sich die beiden dennoch vorerst trennen. Denn für den Bachelor standen noch zwei weitere Dreamdates mit anderen Frauen auf dem Programm. Auch bei diesen wurde viel geküsst - und noch mehr. »Es war eine wilde Nacht. Wir haben das Bett zerlegt«, sagt Dennis Gries über die mit Katja verbrachte Nacht. An sie ging auch seine erste Rose als Zeichen für das Final-Ticket.

Bachelor Dennis Gries hat Tränen in den Augen

Als er Lissy Korac seine Entscheidung verkündete, nahm er ihre Hände und sagte: »Ich habe dich von deiner liebevollen Art kennengelernt. Endlich habe ich die freche und leidenschaftliche Lissy gesehen.« Dann folgte das große Aber: »Ich muss dir sagen, dass ich diese Seite von dir gerne früher gesehen hätte. Der Abstand zu meinem Herzen war bereits zu groß.« Während der Bachelor Tränen in den Augen hatte, sagte die Metzingerin ganz cool: »Alles gut. Es sind auf jeden Fall Erinnerungen und Erlebnisse, die man nicht vergisst.« Nach einer Umarmung sagte sie nur: »Tschüss«.

Darum geht's bei den Bachelors Im Jahr 2024 sieht die Rosenwelt bei RTL ein bisschen anders aus: Statt einem Bachelor gibt es zwei – und deshalb auch mehr Kandidatinnen bei der Dating-Show. 30 Frauen buhlen ab Mittwoch um die Gunst von Sebastian Klaus und Dennis Gries. Anders als in den 13 vergangenen Staffeln lernen die Teilnehmerinnen einen der Junggesellen nicht in einem Urlaubsparadies kennen, sondern zunächst bei einem Blind Date in Deutschland. Dabei entscheiden die Bachelors dann, welche Kandidatinnen sie in Südafrika näher kennenlernen wollen. Dort finden Gruppen- oder Einzeldates statt. Bis für jeden Bachelor eine Gewinnerin feststeht, finden Eliminationsrunden statt. Diejeningen, die der Bachelor in der nächsten Runde weiter kennenlernen will, bekommen von ihm eine Rose überreicht. Die 14. Staffel ist mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen. Die Folgen sind eine Woche vorab auf dem Streamingdienst RTL+ abrufbar. (GEA)

Diese nüchterne Reaktion ließ Dennis Gries sichtlich irritiert zurück. »Hat sie gerade gerafft, dass sie rausgeflogen ist? Sie hat keine Miene verzogen und so getan, als wenn gerade alles lustig und cool wäre.« Der Bachelor schüttelte den Kopf. »Aber jetzt weiß ich wenigstens, mit welchen Emotionen die Frau bei der Sache war.« Lissy Korac sagte über ihre nüchterne Reaktion nur: »So bin ich halt. Entweder nimmt man mich mit meinen guten und schlechten Seiten oder eben nicht. Von daher bin ich völlig fein damit.« (GEA)