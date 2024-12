Gas und Bremse verwechselt? Fahranfänger kracht in Metzinger Praxis

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall in der Hindenburgstraße hat das Polizeirevier Metzingen am Donnerstagnachmittag beschäftigt. Dort war kurz nach 15.30 Uhr ein 18-Jähriger mit einem VW Fox in der dortigen Einbahnstraße unterwegs, die er jedoch in die falsche Richtung befuhr.

Nachdem er dies bemerkt hatte, versuchte er mit seinem Fahrzeug unverzüglich zu wenden. Dabei dürfte er vermutlich Brems- und Gaspedal verwechselt haben und krachte im weiteren Verlauf gegen die Eingangstür einer Praxis. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand am Eingangsbereich des Gebäudes und der Fassade ein Schaden von mindestens 10.000 Euro. Auch wurde der Wagen des 18-Jährigen so schwer beschädigt, dass von einem wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro ausgegangen werden muss. (pol)