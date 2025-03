Unbekannte zerstören Glasscheibe an Bushaltestelle in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Eine Bushaltestelle in der Neugreuthstraße ist in der Zeit von Sonntag, 21.30 Uhr, bis Montag, 7.15 Uhr, zum Ziel blinder Zerstörungswut geworden. Bislang unbekannte Täter schlugen drei große Glasscheiben an dem Wartehaus ein und richteten so einen Schaden von mindestens 1.500 Euro an. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und bittet dazu unter der Telefonnummer 07123/924-0 um Hinweise. (pol)