Toilettencontainer gehen auf dem Bahnhofsvorplatz in Metzingen in Betrieb

METZINGEN. Es gibt etwas Neues auf dem Metzinger Bahnhofsvorplatz: einen Toilettencontainer. Diesen sehen die Reisenden direkt, wenn sie das Empfangsgebäude verlassen. Wer sich also in den vergangenen Wochen gefragt hat, warum Arbeiter mit einem Bagger links und rechts vom Fußweg von der Kreissparkasse zum Bahnhofsgebäude gegraben haben, sieht nun den Grund. »Beim Grünbereich hinter den Taxis ist das Fundament für einen WC-Container gegossen worden. Die Toiletten gehen am 29. Dezember in Betrieb«, gibt Susanne Berger, die Sprecherin der Stadt Metzingen, auf GEA-Anfrage Auskunft.

Im Container sind separate Toiletten für Männer und Frauen. Mittlerweile sind die früheren Bauzäune vor den Türen verschwunden und es liegen Fußroste vor dem Container. An den Türen weisen Schilder in deutscher und englischer Sprache darauf hin, dass die WCs noch nicht in Betrieb sind. Bisher konnten Reisende und Metzinger eine Toilette im Bahnhofsgebäude zwischen dem Gleis 1 und dem Vorplatz nutzen, sagt Berger. »Diese Toilette ist barrierefrei. Sie wird, mit der Inbetriebnahme der anderen zwei Toiletten, geschlossen und ist dann nur noch mit dem Euro-Schlüssel zu öffnen«, teilt Berger mit. Diesen haben Menschen mit Behinderungen, damit sie unterwegs zur Toilette gehen können. Warum die Stadt sich nun für weitere Toiletten entschieden hat, ist unklar. Berger vermutet, weil es bisher nur eine Toilette gab und diese nicht nach Männern und Frauen getrennt ist.

Die Planung des Vorplatzes hat begonnen

Der WC-Container mit den beiden Toiletten auf dem Metzinger Bahnhofsvorplatz soll vom Montag, 29. Dezember, an zwischen 6 und 21 Uhr geöffnet sein und regelmäßig gereinigt werden. Susanne Berger geht auch auf die Positionierung des Toilettencontainers ein: »Das ist eine Zwischenlösung bis der Platz insgesamt saniert ist.« Dessen Planung werde gerade angegangen. Langfristig werde der Bahnhof eine Aufwertung erhalten. Derzeit wirkt dieser mit Fußwegen und Bushaltestellen mit Kopfsteinpflaster provisorisch und lädt nicht zum Warten ein. Zumal es dort auch keine überdachten Haltestellen an den Bussteigen gibt. Wohl aber Toiletten. (GEA)