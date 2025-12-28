Mann missachtet rote Ampel bei Metzingen und baut Unfall - 45.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ist es am Samstagabend auf der Kreuzung Ulmer Straße / Auchtertstraße gekommen. Gegen 20.30 Uhr befuhr ein 56-jähriger Audi-Fahrer die Ulmer Straße und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Neuhausen überqueren. Aufgrund der roten Lichtzeichenanlage hielt der 56-Jährige sein Fahrzeug zunächst ordnungsgemäß an. In der Folge schaltete die Ampel der Rechtsabbiegespur auf Grün, woraufhin der Audi-Lenker fälschlicherweise geradeaus in die Kreuzung einfuhr. Im Anschluss kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden BMW, der von einer 39-Jährigen gelenkt wurde. Beim Aufprall erlitt ihre 44-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen, welche vor Ort durch den Rettungsdienst ambulant behandelt wurden. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird insgesamt auf circa 45.000 Euro geschätzt. (pol)