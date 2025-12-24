Metzingens Feuerwehrkommandant Holder mit Blaulicht und Sirene verabschiedet

Mit einem Oldtimer wurde der Metzinger Feuerwehrkommandant Hartmut Holder zuhause abgeholt. In der Hauptfeuerwache wurde er auf einem Teppich aus Feuerwehrschläuchen ins Haus geleitet, wo es ein gemeinsames Frühstück mit den Kameraden und Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh gab. FOTOS: STADT

METZINGEN. Zum Jahresausklang geht auch eine Ära zu Ende. Hartmut Holder, Feuerwehrkommandant in Metzingen, geht in den Ruhestand, kurz vor Weihnachten war sein letzter Arbeitstag. Und dieser wurde von seinen Kameraden still und heimlich vorbereitet. Denn ganz früh morgens trafen sich alle, um am letzten Arbeitstag mit Hartmut Holder noch einmal zusammen zu sein. Nicht nur die aktiven Feuerwehrleute waren dabei, auch zahlreiche nicht mehr Aktive hatten sich in Uniform geworfen.

Eine kleine Delegation an Feuerwehrfahrzeugen, darunter Oldtimerlöschfahrzeuge, fuhren kurz vor Sonnenaufgang durch Metzingen, um Hartmut Holder direkt daheim abzuholen. Auch Metzingens Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh war an Bord eines Fahrzeugs. Sie klingelte Hartmut Holder raus, der völlig verblüfft und sichtlich überrascht zur Tür kam. Die Familie, die ebenfalls vor der Tür stand und seine Frau im Haus – alle hatten dichtgehalten.

»Ich habe meine Arbeit sehr, sehr gerne gemacht«

Mit den Feuerwehrfahrzeugen ging es zum Hauptgebäude der Metzinger Feuerwehr in die Friedrich-Henning-Straße. Hartmut Holder mit Frau neben sich und Enkel auf dem Schoß genoss die Kolonnenfahrt, die kurz vor der Feuerwehrwache mit Blaulicht und Sirenen endete.

Mit Feuerwehrschläuchen dicht aneinandergelegt hatten die Kameraden eine Art »roten Teppich« für den scheidenden Feuerwehrkommandanten ausgelegt. Auf diesen nicht roten, sondern weißen Schläuchen ging er ins Feuerwehrhaus, in dem nach vielen Gratulationen ein gemeinsames Frühstück anstand. Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh würdigte seine Verdienste.

Holders Nachfolger, Steffen Mack, sprach seinen Dank aus. Und Hartmut Holder, sichtlich ergriffen von dem gemeinschaftlichen Abschied, verriet, dass er sich zwar auf seinen Ruhestand freue, aber auch irgendwie »net wirklich«, wie er betonte: »Nach 31 Jahren Kommandant und nach über 40 Jahren bei der Feuerwehr habe ich meine Arbeit sehr, sehr gerne gemacht.«

Steffen Mack übernimmt die Leitung der Metzinger Gesamtfeuerwehr, die mit rund 120 ehrenamtlichen und zehn hauptamtlichen Mitgliedern sowie etwa 800 Einsätzen pro Jahr eine der größten und leistungsstärksten Feuerwehren in der Region ist. Die Metzinger Feuerwehr muss aus mehreren Gründen für die besonderen Herausforderungen gut aufgestellt sein. Zum einen steht der Schutz der rund 23.000 Bürgerinnen und Bürger im Vordergrund, ergänzt durch die hohe Anzahl der täglichen Berufspendelnden und der vielen Besucherinnen und Besucher der Kelternstadt.

Darüber hinaus übernimmt die Metzinger Feuerwehr auch Sonderaufgaben. Dazu gehören unter anderem auch die sogenannten First-Responder-Einsätze. Bei diesen Einsätzen wird die Feuerwehr alarmiert, um medizinische erste Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu leisten. Die Feuerwehr der Sieben-Keltern-Stadt übernimmt diese Aufgabe seit 2001 tagsüber und im Hauptamt. Sie war damit die erste Feuerwehr in ganz Baden-Württemberg mit First-Responder-Diensten. (eg)