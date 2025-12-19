1,3 Promille: 72-Jähriger bei Metzingen nach Überholmanöver schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Metzingen gegen einen 72-Jährigen, der am Donnerstagabend deutlich alkoholisiert auf der Überleitung der B312 auf die B28 einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Senior war gegen 23 Uhr mit seinem 3er BMW in einer Kolonne von mehreren Fahrzeugen auf der B312 aus Richtung Stuttgart kommend, hinter einem Lkw in Richtung Reutlingen unterwegs. Am Beginn des mehrspurigen Ausbaus der Bundesstraße setzte ein Teil der Kolonne zum Überholen des Lkw an.

Den polizeilichen Ermittlungen zufolge soll der 72-Jährige bereits hier einen vorausfahrenden Zeugen durch dichtes Auffahren und Lichthupe bedrängt haben. Als der Zeuge nach dem Überholvorgang vor dem Lkw wieder einscherte, um sich rechtzeitig auf die Abbiegespur in Richtung Bad Urach einzuordnen, wurde er von dem dahinterfahrenden BMW überholt, der von der linken Spur mit hoher Geschwindigkeit über die rechte Spur auf die Abbiegespur wechselte.

Da der BMW-Fahrer dabei viel zu schnell war, kam er bereits am Kurvenbeginn der Ausfahrt mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und ein massives Metallgitter, bevor er die mehrere Meter hohe Böschung hinauf raste und letztendlich vom dortigen Gestrüpp und Baumbewuchs zum Stehen gebracht wurde. Dabei wurde der 72-Jährige so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Nachdem sich bei der Unfallaufnahme Hinweise auf eine Alkoholisierung und ein entsprechender Atemalkoholtest einen vorläufigen Promillewert von mehr als 1,3 Promille ergaben, musste er dort auch gleich eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Sein Führerschein wurde noch am Unfallort beschlagnahmt. An seinem BMW dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in einer Höhe von rund 85.000 Euro entstanden sein. Der Wagen musste in der Folge mit Unterstützung der Feuerwehr aufwändig geborgen werden. Der entstandene Schaden an den Verkehrseinrichtungen dürfte noch einmal mit geschätzten 2.000 Euro zu Buche schlagen. (pol)