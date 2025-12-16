Adventskranz löst in Metzingen Brand aus: Bewohnerin und Feuerwehrmann verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Zu einem gemeldeten Gebäudebrand in der Silcherstraße in Metzingen sind Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei am Dienstagvormittag, kurz nach neun Uhr, ausgerückt. In einem dortigen Wohnhaus hatte nach derzeitigem Kenntnisstand ein Adventskranz wohl durch die Kerzen Feuer gefangen, worauf die Flammen auf den Wohnraum übergriffen. das berichtet die Polizei. Eine verletzte Bewohnerin, die bei Löschversuchen Rauch eingeatmet hatte, wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ebenso ein Feuerwehrmann, der beim Löscheinsatz Kreislaufprobleme erlitten hatte. Das Gebäude, an dem sich der Sachschaden nach ersten Schätzungen auf eine sechsstellige Summe beläuft, ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kamen anderweitig unter. (pol)