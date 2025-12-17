Rezepte und Genuss: Darum geht's im neuen Buch einer Metzingerin

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Genießer sind Menschen, die sich bewusst für eine Sache Zeit nehmen, um sie mit allen Sinnen wahrzunehmen. Das kann das Buch auf dem Sofa sein. Das Fahrrad in den Weinbergen. Die Langhantel im Fitness-Studio. Oder der Apfelkuchen. Das Tomatencarpaccio mit Burrata und gegrillten Aprikosen. Alexandra Pieper vom Tübinger »K'ffeehaus« hat jetzt zusammen mit der Metzinger Fotografin und Journalistin Nadine Wilmanns das Buch »Anleitungen für Genießer« herausgegeben. Die 55 Rezepte sind nur die eine Seite des 319 Seiten starken Buches. Würze und Farbe bekommt das Werk durch die Menschen aus Tübingen und Umgebung, mit denen sich die zwei Frauen über das Thema Genuss unterhalten haben. So unterschiedlich die Persönlichkeiten sind, so unterschiedlich ist ihre Sicht auf das Thema.

K'ffeehaus? Ihr erstes Café öffnete Alexandra Pieper 2012 in Kirchentellinsfurt. Kirchentellinsfurt sagt fast niemand, die meisten sprechen von K'furt - »Kafurt« also. Was Alexandra Pieper konsequent umsetzte und ihren Laden in der Tübinger Volksbank in der Herrenberger Straße 1 »K'ffeehaus« nannte. Nicht nur hier haben sich die Frauen mit den Menschen getroffen, um sich bei Speisen aus der Küche von Alex Pieper über Genuss zu unterhalten, sondern auch in einem Weinkeller, einem Einrichtungshaus, einer Druckerei, einem Atelier auf der Alb, im Tierheim und im Wald. Nadine Wilmanns hat die Treffen wunderbar stimmungsvoll fotografiert.

»Wie dem Schwaben dank eines Besenstiels ungeniertes Genießen möglich ist und wie eine Tübinger Fahrradbrücke selbst hartgesottenen 'Schaffern' wie Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer einen Genussmoment entlocken kann«, fasst Nadine Wilmanns ein Kaffeekränzchen zusammen. Die Notfallärztin, der Rosenau-Gastronom und der Oberbürgermeister kennen sich bestens und sind in ganz vielen Dingen einer Meinung. Nicht so beim Thema Genuss. »Wenn ich mir überlege, wie man in Frankreich oder Italien mit Genuss umgeht, da haben wir in Deutschland noch Luft nach oben«, sagt Ulf Siebert. Boris Palmer macht aus seiner Herkunft kein Hehl: »Schaffen, das war das Thema daheim«, sagt der OB, »es durfte uns schmecken, ja - aber Genießen würde zu weit gehen.« Lisa Federle gibt zu, dass sie auch mal Fastfood isst: »Ich liebe es, immer mal wieder eine Pommes mit Majo zu essen. Und das esse ich dann mit Genuss und nicht nur, um satt zu werden.«

Nadine Wilmanns hat das Buch »Anleitungen für Genießer« zusammen mit Alexandra Pieper vom Tübinger »K'feehaus« gemacht. Das Foto in ihrem Atelier zeigt sie mit ihrem Arbeitsgerät, der Sony a9. Die 41-Jährige hat Menschen und Speisen stimmungsvoll in Szene gesetzt. Foto: Andreas Fink Nadine Wilmanns hat das Buch »Anleitungen für Genießer« zusammen mit Alexandra Pieper vom Tübinger »K'feehaus« gemacht. Das Foto in ihrem Atelier zeigt sie mit ihrem Arbeitsgerät, der Sony a9. Die 41-Jährige hat Menschen und Speisen stimmungsvoll in Szene gesetzt. Foto: Andreas Fink

Die beiden Autorinnen kennen sich noch gar nicht so lange. »Ich habe Fotos für Alex' Website gemacht«, blickt Nadine Wilmanns zurück, »daher kannte ich sie.« Ein Kunde in London - hier lebt und arbeitet die Metzingerin die Hälfte der Zeit - wollte Fotos für sein Kaffeehaus von mir. Die Katze im Sack kaufen wollte er aber nicht, er forderte eine Arbeitsprobe. Also kontaktierte Wilmanns erneut die Chefin des Tübinger K'ffeehauses - auf der Suche nach einem Food-Event, das sich gut fotografieren lässt. »Den Auftrag in England hab' ich nicht bekommen«, sagt Nadine Wilmanns rückblickend, »ich habe damit aber überhaupt erst einen Zugang zur Food-Fotografie bekommen.« Normalerweise setzt sie Unternehmen und Selbstständige in Szene - klassische Businessfotografie also.

Nadine Wilmanns hat in dem Genuss-Buch mehrfach ihren Hund »Welly« abgelichtet, der auch in ihren Instagram-Posts regelmäßig auftaucht. Foto: Nadine Wilmanns Nadine Wilmanns hat in dem Genuss-Buch mehrfach ihren Hund »Welly« abgelichtet, der auch in ihren Instagram-Posts regelmäßig auftaucht. Foto: Nadine Wilmanns

Nadine Wilmanns und Alexandra Pieper kamen 2024 auf die Idee, sich mit interessanten Persönlichkeiten über das Thema Genuss zu unterhalten - und daraus ein Buch zu machen. Beide kennen viele Menschen und sind bestens vernetzt. Alexandra Pieper über das K'ffeehaus, Nadine Wilmanns über ihre vielen Kontakte als Journalistin. Die 41-Jährige steht der Redaktion des vom Reutlinger Wochenblatt herausgegebenen Stadtmagazins vor.

Zwanzig »Genießergespräche« haben die beiden Frauen geführt. Und sich dabei über viel mehr als übers Essen unterhalten. Auch übers Ambiente zum Beispiel. »Abends achte ich darauf, dass ich nicht zu viel Blaulicht abbekomme«, sagt Frank Hecht vom gleichnamigen Tübinger Einrichtungshaus, »sonst kann ich nicht gut runterfahren.« Er spricht nicht von dem Blaulicht in Krimis, die den Puls hochtreiben, sondern von der Farbtemperatur - warmes Licht mit 2.200 oder 1.700 Kelvin. Beim Gespräch mit Frangipane-Tarte mit Birnen und Tarte au Chocolat steht eine kleine Lampe mit warmem, rötlichem Licht auf dem Tisch.

Der prominenteste Tübinger, OB Boris Palmer, spricht im Genuss-Buch auch viel über seine Biografie. Foto: Nadine Wilmanns Der prominenteste Tübinger, OB Boris Palmer, spricht im Genuss-Buch auch viel über seine Biografie. Foto: Nadine Wilmanns

Nadine Wilmanns' Ums-Eck-Nachbarin, die Bestseller-Autorin Maria Nikolai (»Die Schokoladenvilla«, »Little Germany«) und ihre Mutter Dorothe unterhalten sich bei einer Linsensuppe weniger um ihre Lieblingsspeisen als darüber, was ihnen Schreiben gibt, wie sie ihre Gedanken zu Papier bringen und wie sie sich vom Schreiben erholen.

In einem Gewölbekeller in der Tübinger Altstadt bringen die Autorinnen Menschen zusammen, die erfolgreich mit Mode, Wein und gutem Essen zu tun haben. Man erfährt dabei, welcher Wein zu welchem Essen passt - und dass ein 2020er-Spätburgunder aus dem Tübinger Neckartal für zwölf Euro eine Flasche, die zweieinhalbtausend Euro aufwärts kostet, auch mal den Rang ablaufen kann.

Der Reutlinger Comedian Dominik Kuhn alias Dodokay zeigt sich im Genuss-Buch tiefenentspannt. Foto: Nadine Wilmanns Der Reutlinger Comedian Dominik Kuhn alias Dodokay zeigt sich im Genuss-Buch tiefenentspannt. Foto: Nadine Wilmanns

Nicht nur auf der Bühne erfrischend ist ein Zusammentreffen mit Dominik Kuhn aus Reutlingen. Der Produzent, Regisseur, Sprecher, Komiker, Musiker und Übersetzer alias Dodokay. Der 56-Jährige sagt erst mal, dass er »arg Hunger« hat und isst dann ein paar Käse-Waffeln, deren Rezept man auf Seite 219 findet. Kuhn stellt - jenseits seiner Gags - vieles infrage. Sagt, dass er manchmal toll findet, mit vielen Leuten zu essen, manchmal aber auch einfach seine Ruhe haben will. Und dass es nicht immer die formvollendet gedeckte Tafel mit Kerze sein muss: »Ich arbeite viel und gern, da esse ich auch oft am Schreibtisch«, sagt Dominik Kuhn, »das heißt deswegen nicht, dass das dann kein Genuss ist. Es muss doch nicht immer ein Inselmoment sein.«

Die »Anleitungen für Genießer« - Erstauflage: 5.000 Stück - verkaufen Nadine Wilmanns und Alexandra Pieper in inhabergeführten Buchhandlungen sowie im K'ffeehaus Tübingen und über ihre Homepages. (GEA)