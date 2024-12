Wasser und Bad-Eintritte in Metzingen teurer, Abwasser und Müll bleiben gleich

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Im Schnitt sieben Euro pro Monat mehr muss ein Vierpersonenhaushalt in Metzingen ab Januar 2025 für Wasser berappen. Die Erhöhung von 1,79 auf 2,34 Euro pro Kubikmeter hat der Metzinger Gemeinderat am Donnerstag einstimmig beschlossen. Hintergrund sind Steigerungen bei Lohn-, Investitions- und Tiefbaukosten sowie Bezugskosten bei der Bodensee-Wasserversorgung, die die Kelternstadt großflächig mit Frischwasser versorgt. Die Stadtwerke Metzingen geben sie an ihre Kunden weiter. Auch die höheren Energiepreise spielen eine Rolle. Die jetzige Wasserpreissteigerung ist die erste seit 2020. Im regionalen Gebührenvergleich liegt die Sieben-Keltern-Stadt am unteren Rand. Dettingen, Bad Urach und Reutlingen etwa verkaufen ihr Frischwasser teurer.

In Metzingen klettern ab Januar auch die Eintrittspreise für das Hallen- und das Freibad. Erwachsene zahlen für ihr Einzelticket dann 4 statt 3,50 Euro, Kinder und Jugendliche 2,40 statt 2,10 Euro, Schüler/Studierende und Schwerbehinderte ab 18 Jahren 2,90 statt 2,40 Euro. Nicht mitgetragen hat der Gemeinderat den Plan von Stadtwerken und Stadtverwaltung, die Familien-Saisonkarte fürs Freibad von 120 auf 145 Euro zu verteuern. Stattdessen beschloss der Rat entsprechend dem Antrag von Alexander Hack eine Anhebung nur auf 130 Euro.

»Familien haben unter der Verteuerung am meisten zu leiden«

»Familien haben unter der Verteuerung am meisten zu leiden«, meinte der SPD-Rat. »Sie können sich oft keinen Sommerurlaub leisten«, legte Charlotte Stocker (Grüne) nach. Ein kostengünstig zu nutzendes Freibad kann da eine lohnende und erholsame Alternative im eigenen Städtle sein. Erwachsene zahlen im neuen Jahr für die Freibad-Saisonkarte 70 statt 55 Euro, Kinder und Jugendliche 40 statt 35 Euro. Die jetzige Erhöhung der Bad-Eintritte folgt relativ kurz nach der bislang letzten Anfang 2023 vorgenommenen. Vorher waren die Preise 21 Jahre lang stabil geblieben und lag Metzingen damit kreisweit am untersten Rand.

Nicht teurer wird für die Einwohner der Sieben-Keltern-Stadt im neuen Jahr die Müllabfuhr. Auch die neu festgesetzte Abwassergebühr führt laut Pascal Erdt von den Stadtwerken bei einem typischen Vierpersonenhaushalt »zu keiner relevanten Mehrbelastung«. Die »minimale Steigerung« von 1,3 Prozent spürten vor allem die Eigentümer großer, versiegelter Flächen. (GEA)