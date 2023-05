Spoiler: Bekommt Angelina Utzeri aus Albstadt die letzte Rose vom Bachelor?

Bitte aktivieren Sie Javascript

ALBSTADT. Während bei RTL am Mittwoch noch die Homedates des Bachelors mit den letzten drei verbliebenen Frauen anstanden, zeigt RTL+ online bereits das große Finale der Staffel. Mit dabei: Angelina Utzeri aus Albstadt. Holt sie sich die letzte Rose und damit den Bachelor David Jackson? Wir haben reingeschaut. Achtung, Spoiler-Gefahr!

Das große Finale steht an, zumindest online bei RTL+. Im Fernsehen ist die letzte Nacht der Rosen des diesjährigen RTL-Bachelors am kommenden Mittwoch erst zu sehen. Bei den Homedates war Bachelor David Jackson zuletzt auch in Albstadt sowie im Restaurant Vabene in Balingen bei Angelinas Papa Frank, wo er einen hervorragenden Eindruck hinterlassen hat. Ins Finale hat es dann tatsächlich die 28-jährige Albstädterin Angelina Utzeri geschafft.

Bachelor David Jackson und Angelina Utzeri genießen ihr Date. Foto: RTL Bachelor David Jackson und Angelina Utzeri genießen ihr Date. Foto: RTL

Ihre letzte Konkurrentin: Lisa. Auch sie hatte sich in den vergangenen Wochen als Favoritin bei Bachelor David (und den Bachelor-Fans) herauskristallisiert.

Bachelor hat Qual der Wahl im Finale

Nun steht also im Finale die Qual der Wahl an. An dieser Stelle ausdrücklich eine letzte Spoiler-Warnung! Geschnappt hat sich den Bachelor schlussendlich: Angelina Utzeri aus Albstadt.

In der finalen Folge verbringt Bachelor Dee mit Utze den Tag in einer Greifvogelstation. Am letzten Abend zu zweit blicken die beiden auf die vergangenen Wochen zurück und viele erste Male und gemeinsame Erfahrungen. Es wird in Erinnerungen geschwelgt, gekuschelt und geknutscht, bevor sie zusammen ihre erste gemeinsame Nacht und den nächsten Morgen verbringen.

Auch wenn sich der Bachelors eines Happy Ends sicher ist: Minutenlang wird in Interviews deutlich gemacht, wie schwer David Jackson diese letzte Entscheidung offenbar fällt. Utze erläutert anschließend, wie verliebt sie ist und wie gut sie sich eine gemeinsame Zukunft mit dem Bachelor vorstellen kann.

Dann kommt die letzte Nacht der Rosen

Am Ende steigt der Stuttgarter aus dem Porsche und geht den Gang zur letzten Nacht der Rosen. Und macht dann Utze ausführlich deutlich, was er nach dem Kennenlernen an ihr schätzt und warum er in sie verliebt ist. Schöne Worte bekommt auch Lisa, doch die letzte Rose geht an »Utze von der Alb«, weil »die Gefühle für Angelina stärker sind«. »Ich hab‘ mich in dich verliebt«, sagt Bachelor David Jackson und Angelina erwidert dieses Liebesbekenntnis.

Ob die Liebe gehalten hat, wird in der Wiedersehensfolge nach der Ausstrahlung des großen Finales am 10. Mai zu sehen sein. (ZAK)