Rottenburgerin Gloria Glumac zieht ins »Sommerhaus der Stars« ein

Die Rottenburgerin Gloria Glumac (rechts) war schon in mehreren TV-Formaten zu sehen. Nun zeigt sie sich erstmals mit ihrem neuen Freund Michael in einer Show.

ROTTENBURG. Einmal im Jahr zieht eine Gruppe bestehend aus mehr oder weniger bekannten Promi-Paaren ins »Sommerhaus der Stars« nach Bocholt. Jetzt hat der TV-Sender RTL die Kandidaten der neunten Staffel bekannt gegeben. Mit dabei ist auch jemand aus der Region Neckar-Alb: die Rottenburgerin Gloria Glumac. Die 31-Jährige kämpft mit ihrem neuen Freund Michael darum, »DAS Promipaar 2024« zu werden und das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro abzuräumen. Laut der Bild-Zeitung haben die Dreharbeiten bereits am heutigen Donnerstag begonnen.

Gloria Glumac bringt reichlich Erfahrung mit Pärchen-Shows mit. Ihre Karriere als TV-Sternchen startete sie 2022, als sie und ihr Noch-Ehemann Nikola Glumac ihre Treue bei »Temptation Island« testeten. In dem Format fiel sie negativ auf, weil sie vor laufenden Kameras ihren damaligen Partner übel beleidigte. Nach der Trennung machten beide direkt bei »Prominent getrennt« mit. Bei der Show, die das Ex-Paar gewann, produzierte Gloria Glumac wieder Schlagzeilen, weil sie ihren ehemaligen Partner fertig machte. Im November 2023 stand sie dafür dann bei »Das große Promi-Büßen« ein. In diesem März war sie bei der Amazon-Reality-Spielshow »The 50« zu sehen.

Freund von Gloria Glumac steht nicht im Rampenlicht

Gloria Glumac ist in Starzach-Wachendorf geboren. Nach ihrem Schulabschluss absolvierte sie eine Ausbildung als Kauffrau für Dialogmarketing in Herrenberg und Böblingen. Vor einigen Jahren kaufte sie sich eine Wohnung in Rottenburg und arbeitete dann als Recruiterin. Auf ihrem Instagram-Account bezeichnet sie sich selbst als »Reality-TV-Persönlichkeit«. Über den neuen Partner der 31-Jährigen, der mit ihr ins »Sommerhaus der Stars« einzieht, ist nicht viel bekannt. Michael ist 32 Jahre alt, kommt aus Stuttgart und arbeitet als Barkeeper.

Im Sommer 2023 war noch das Gerücht aufgekommen, dass Gloria Glumac mit dem durch die Dating-Sendung "Bauer sucht Frau" bekannt gewordenen Patrick Romer anbandelt. Auch wenn die beiden bei »Das große Promi-Büßen« auf Kuschelkurs gegangen sind, ist aus ihnen kein Paar geworden. Auf Instagram heizte die Rottenburgerin die Gerüchteküche seit Anfang des Jahres selbst an, dass sie einen neuen Mann an ihrer Seite habe. Ende April machte sie ihre Beziehung mit einem gemeinsamen Bild auf ihrem Account öffentlich. »Bist du jetzt glücklich? – ja!«, schrieb sie damals dazu.

Im »Sommerhaus« wird ihre Beziehung nun auf eine Belastungsprobe gestellt. In dem Format liegen schnell die Nerven blank und der Haussegen hängt schief. Von 69 Promi-Paaren, die bislang am Format teilgenommen haben, sind 27 nicht mehr zusammen. 2022 trennten sich etwa der Mössinger Partyschlager-Sänger Klaus Krehl-Meier alias Almklausi und seine Ehefrau Maritta nach zehn Jahren Beziehung.

Welche Kandidaten noch ins »Sommerhaus« einziehen

Insgesamt ziehen acht Paare ins »Sommerhaus« der Stars ein, das im Spätsommer bei RTL und auf dem Streamingdienst RTL+ zu sehen soll. Zum Promi-Aufgebot der Show gehören Modedesignerin Sarah Kern, Schauspieler Raúl Richter (»GZSZ«, »Notruf Hafenkante«) mit Freundin Vanessa Schmitt, Alessia Herren, Tochter des verstorbenen Ballermann-Sängers Willi Herren, und das in der Reality-Szene berüchtigte On-Off-Pärchen Sam Dylan und Rafi Rachek.

Diese Paare sind 2024 in der RTL-Show »Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare« dabei: Influencer Umut Tekin und Emma Fernlund, Rafi Rachek und Reality-Icon Sam Dylan, Model und Influencerin Tessa Bergmeier und Freund Jakob, Vanessa Schmitt und Raúl Richter (V.u.l.): Freund Michael und Reality-Personality Gloria Glumac, TV-Sternchen Alessia Herren und Partner Can, Designerin Sarah Kern und Tobias Pankow, Model Theresia Fischer und Stefan Kleiser. (zu dpa: »«Sommerhaus der Stars» mit Sarah Kern und gleich zwei «GNTM»-Models«) Foto: Stefan Gregorowius/RTL Diese Paare sind 2024 in der RTL-Show »Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare« dabei: Influencer Umut Tekin und Emma Fernlund, Rafi Rachek und Reality-Icon Sam Dylan, Model und Influencerin Tessa Bergmeier und Freund Jakob, Vanessa Schmitt und Raúl Richter (V.u.l.): Freund Michael und Reality-Personality Gloria Glumac, TV-Sternchen Alessia Herren und Partner Can, Designerin Sarah Kern und Tobias Pankow, Model Theresia Fischer und Stefan Kleiser. (zu dpa: »«Sommerhaus der Stars» mit Sarah Kern und gleich zwei «GNTM»-Models«) Foto: Stefan Gregorowius/RTL

Besonders pikant: Influencer Umut Tekin tritt mit seiner neuen Freundin Emma Fernlund an. Das Paar hatte sich 2023 in der Show »Temptation Island VIP« kennengelernt. In der Sendung wollte Tekin eigentlich seine Beziehung mit »Bachelor«-Kandidatin Jana-Maria Herz festigen. Dann traf er auf Emma.

Darum geht's bei »Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare« »Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare« ist eine Realityshow, die auf dem TV-Sender RTL und auf dem Streamingdienst RTL+ ausgestrahlt wird. In dem Format leben prominente Paare gemeinsam unter einem Dach und müssen sich mit den Gegebenheiten und den anderen Promi-Paaren arrangieren. Das Sommerhaus in Bocholt bietet dabei keinen Luxus. Die Promis müssen auf in die Jahre gekommenen Betten oder Sofas schlafen. Auch im Haushalt müssen sie sich selbst organisieren. In Spielen haben die Promi-Paare die Chance, sich vor dem Rauswurf aus der Show zu sichern. Wer gewinnt, darf bei der nächsten Nominierung nicht gewählt werden. Bei der Nominierung wird dann abgestimmt, wer das »Sommerhaus« verlassen muss. Welches Paar am Ende übrig bleibt, streicht die Siegprämie von 50.000 Euro ein. Die neunte Staffel soll ab Spätsommer ausgestrahlt werden. (GEA)

Überhaupt ist der »Sommerhaus«-Cast in Realityshows zuletzt besonders aufgefallen: Influencerin Tessa Bergmeier verursachte erst 2023 im »Dschungelcamp« wie einst bei »Germany's Next Topmodel« einige Streitereien, Influencerin Theresia Fischer (»Promi Big Brother«, »Kampf der Realitystars«) heiratete 2019 bei »GNTM« vor einem Millionenpublikum ihren damaligen Verlobten und machte Schlagzeilen, als sie sich ihre Beine um insgesamt 14 Zentimeter verlängern ließ. (GEA/dpa)