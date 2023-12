Promi-Büßen: Warum Rottenburgerin Gloria Glumac und Patrick Romer kein Paar wurden

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Sie kuschelten viel, redeten vertraut miteinander und es gab sogar einen Kuss auf die Wange: Gloria Glumac und Patrick Romer waren das Traumpaar in der diesjährigen Staffel von »Das große Promi-Büßen« - und das, obwohl die ProSieben-Show gar kein Dating-Format ist. Viele Zuschauer fragten sich: Endete nach den Dreharbeiten die Romanze zwischen den beiden? Oder setzen sie ihre Turtelei fort? Die Rottenburgerin bezog auf ihrem Instagram-Kanal jetzt Stellung: Aus den beiden wurde kein Paar, obwohl »wir ein gutes Potenzial gehabt hätten.«

Erstes Date vor Teilnahme bei »Das große Promi-Büßen«

Warum scheiterte die Beziehung dann? Bei ihrer Begründung fing die 31-Jährige, die den Shows "Temptation Island" und "Prominent getrennt" ein Image als die "zornige Unterdrückerin" aufgebaut hatte, ganz von vorne an. Nämlich damit, wie sie den durch die Formate "Bauer sucht Frau" und "Sommerhaus der Stars" bekannten Landwirt überhaupt kennengelernt hatte. Das war bereits vor dem Einzug ins "Büßer"-Camp" - was auch erklärt, warum sie von Anfang an so vertraut gewirkt hatten. "Über Wochen und Monate vor den Dreharbeiten haben wir telefoniert und uns geschrieben", erzählt sie. Zwei Wochen vor Drehstart habe es in Stuttgart das erste Treffen gegeben. "Wir waren zusammen essen." Mehr sei nicht passiert. "Ich bin der Typ, der sich viel Zeit lässt. Ich lerne Männer erst auf entspannte Weise kennen." Deshalb sei Patrick Romer zuerst in der "Friendzone" gelandet.

Eine Woche vor dem Start der TV-Aufzeichnungen hat sich eine andere Frau an den TV-Bauern rangemacht, erzählte Gloria Glumac aus dem Nähkästchen. »Bei denen lief beim ersten Date gleich alles.« Die Frau, eine Bekannte einer Freundin von ihr, habe sich zwischen sie und Patrick Romer »gedrängt, weil wir uns so langsam kennengelernt haben«. Zunächst sei das auch gar kein großes Problem gewesen. »Wir waren ja nur Freunde und hatten keine tiefe Verbindung.« Das hatte sich bei den Dreharbeiten für die ProSieben-Sendung dann aber geändert. »Es hat sich viel entwickelt.« So viel, dass die in Starzach-Wachendorf im Kreis Tübingen aufgewachsenen Recruiterin für den Aus der Show gewählten Patrick Romer freiwillig ausstieg, um vor der Heimreise noch eine Nacht mit ihm zu verbringen. »Es gab keinen Sex«, stellte Gloria Glumac klar. »Wir haben gekuschelt, also es lief einfach ganz ruhig und entspannt so weiter, wie es davor auch schon gelaufen ist.«

Affären von Patrick Romer in den Medien breitgetreten

Nach der Show trafen sich die beiden weiterhin. Die Rottenburgerin besuchte den Bauern am Bodensee und die beiden waren gemeinsam auf Mallorca. Patrick Romert habe ihr signalisiert, dass er mehr Interesse an ihr habe als an seinem One-Night-Stand kurz vor den Dreharbeiten, so Gloria Glumac. Verschiedene Ex-Affären und Presse-Beiträge hätten sich dann jedoch negativ auf die Kennenlernphase des Camp-Pärchens ausgewirkt. »In den Medien wurde alles breitgetreten«, erinnerte sich Gloria Glumac, »das hat viel mit uns gemacht«. Obwohl die beiden immer offen miteinander kommuniziert hätten, konnte sich durch diese Einflüsse von außen keine Beziehung entwickeln. »Es lag nicht daran, dass wir uns nicht leiden konnten.«

Zwischen Patrick Romer und ihr sei »alles cool«, meinte Gloria Glumac über das aktuelle Verhältnis zur Camp-Romanze. »Wir haben auch nach wie vor Kontakt. Wir haben das dann aber wieder zurück zu einer Freundschaft gedrosselt.« In »beidseitigem Einvernehmen«, fügte sie hinzu. Dass durch das Einmischen anderer Personen die mögliche Beziehung scheiterte, bedauert die 31-Jährige. »Aber das Thema ist jetzt durch.« Patrick Romer »ist mittlerweile glücklich« verriet Gloria Glumac. »Mir geht's auch sehr gut«, ergänzte sie. Ob dafür ein neuer Mann an ihrer Seite verantwortlich ist, ließ sie offen. (GEA)