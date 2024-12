Reutlinger Holger Kimmerle bei »Soko Stuttgart« zu sehen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-ROMMELSBACH. Am Donnerstag wird Holger Kimmerle aus Rommelsbach erneut im Fernsehen zu sehen sein. Der 50-Jährige hat eine Rolle in der Krimi-Serie »Soko Stuttgart«, deren Episode »Bruderherz« um 18 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird. Welche Figur er genau spielt, darf er aus »vertraglichen Gründen« vor Ausstrahlung noch nicht verraten. Nur so viel: »Ich bin bildfüllend mit meinen 197 Zentimetern Körpergröße und in Action zu sehen – passend zu meiner Statur.«

Anspruchsvollster Dreh

Die Folge dreht sich um den Tod einer Landtagsabgeordneten einer Rechtsaußen-Partei. Gedreht wurde bereits im April in Stuttgart. »Ich war einen Tag am Filmset«, berichtet Kimmerle. »Es hat großen Spaß gemacht.« Der Auftritt in der »Soko Stuttgart« ist für den Reutlinger kein Neuland. Schon 2011 war er in der Folge »Auf die Plätze, fertig, tot« dabei, wo er als Schwimmtrainer eine besondere Herausforderung meisterte: »Ich musste als Leiche mit offenen Augen auf dem Bauch im Wasser treiben. Das war bisher mein anspruchsvollster Dreh.«

Rolle im Stuttgarter »Tatort« ergattert

Der ausgebildete Konstruktionsmechaniker mit Vollzeitjob bei einer Reutlinger Firma steht seit rund 20 Jahren vor der Kamera: als Modell und als Schauspieler. Neben kleineren TV-Rollen, etwa in »Alarm für Cobra 11«, »Hausmeister Krause« oder »Sturm der Liebe«, war er auch in Reality-Formaten wie »First Dates« und »Die Superhändler« zu sehen. Einen weiteren Höhepunkt feiert er im kommenden Jahr: Kimmerle hat eine Rolle im Stuttgarter »Tatort« mit dem Titel »Verblendung« ergattert, der am 19. Januar in der ARD ausgestrahlt wird. Für den Mann, der 2010 zum »Gesicht Baden-Württembergs« gewählt wurde, soll damit jedoch noch lange nicht Schluss sein: »Für weitere Rollen-Angebote wurde ich schon angefragt.« (GEA)