Degerschlachter Blasmusik wieder bei Andy Borg

Seit Dezember 2018 strahlt der SWR regelmäßig die Sendung »Schlager-Spaß mit Andy Borg« aus. Die Show wird in Baden-Baden produziert. Der aus Österreich stammende Sänger und Moderator Andy Borg wurde 1982 mit dem Lied »Adios Amor« bekannt, das in Deutschland in den Charts auf Platz eins gelandet war. In dem Format treten sowohl Schlagerkünstler als auch Volksmusiker sowie Gruppen aus dem Südwesten auf, die ihre Heimatregion vorstellen. (GEA)